Den høyreiste belgieren var mektig imponert over sin nye lagkamerat.

BORUSSIA DORTMUND - KÖLN 5-1:

DORTMUND (Nettavisen): For Erling Braut Haalands Bundesliga-eventyr bare fortsetter. Fredag fikk han en knapp halvtime mot Köln i sin hjemmedebut, og jærbuen noterte seg like godt for to mål foran sine nye hjemmefans.

Der det første fremfor alt handlet om evnen hans til å posisjonere seg, vist han virkelig vist fram både fart og teknikk da han økte til 5-1.

Jærbuen fant rom mellom Kölns midtstoppere, før han satte på turboen da Mahmoud Dahoud spilte han gjennom.

Haaland maktet såvidt å runde Köln-keeper Timo Horn, men endte opp med ballen på svært skrått holde ute til høyre. Det var imidlertid ingen hindring for unggutten, som med dødelig presisjon fant en bitteliten åpning og trillet ballen i mål.

Målet imponerte blant andre lagkamerat Axel Witsel stort.

- Jeg spurte ham hvordan han klarte det. Han bare sa til meg: «Jeg vet ikke. Jeg hadde det på følelsen» sier belgieren på spørsmål fra Dagbladet i mixed zone etter kampslutt.

IMPONERT: Axel Witsel lot seg virkelig imponere av Halaands andre scoring mot Köln. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Fikk mediefri

Witsel var én av få Dortmund-spillere som stoppet for media etter kampslutt. Erling Braut Haaland ble skjermet fullstendig og gjorde ikke et eneste intervju i den ordinære intervjusonen.

Klubbens pressetalsmann Daniel Stolpe opplyser til Nettavisen at de valgte å gi Haaland fri som følge av den enorme pågangen, og fordi han stilte til intervju både i Marbella og etter bortekampen mot Augsburg.

Mens den tidligere Molde- og Salzburg-spilleren forsvant ut bakdøra, var Witsel var en av de siste spillerne som kom ut av garderoben. Midtbanespilleren kom selv til klubben i 2018 etter opphold i blant annet kinesisk, russisk og portugisisk fotball.

Han forteller at han er en av flere som hjelper Haaland med å tilpasse seg et nytt land.

- Vi er her for å hjelpe de unge spillerne. Han er bare 19 år. Men det gjelder ikke bare meg. Mats (Hummels), Marco (Reus), Mario (Götze), «Pichu» (Lukasz Piszczek, journ. anm). Vi er alle her for å hjelpe med tilpasningen til de unge spillerne, sier 31-åringen til Nettavisen.

Hans nye lagkamerat fra Jæren har imidlertid gjort at Borussia Dortmund plutselig fremstår som en reell utfordrer til gullet i Bundesliga.

Laget er nå fire poeng bak serieleder RB Leipzig, og Haaland har scoret fem seriemål på rundt 59 minutter.

Det er intet annet enn elleville tall.

- Vi trengte en sterk spiss. Jeg tror klubben jobbet veldig godt med dette. Og vi er alle glade for at han er her, fortsetter Witsel og understreker at Haaland virker å funnet seg godt til rette i Dortmund.

- Veldig sterk for alderen

Haaland slet med en kneskade da han kom til BVB, og har blitt matchet forsiktig av hovedtrener Lucien Favre som valgte å starte med 19-åringen på benken i den første hjemmekampen etter vinterpausen.

Haaland mottok stående applaus fra de fremmøtte på Signal Iduna Park da han ble kalt bort til benken etter rundt timen spilt, men som mot Augsburg måtte han se motstanderlaget score da han gjorde seg klar for å komme inn.

Jærbuen entret likevel banen til et massivt «Braut»-brøl fra hjemmefansen, og kun noen minutter etter innhoppet satt den første scoringen.

Den ble avløst av en ny scoring i sluttminuttene, og plutselig har Borussia Dortmund fått den toppspissen mange mener de har manglet i fraværet av en skadeutsatt Paco Alcacer.

- For alderen sin er han veldig sterk. Han er høy og stor, og han har mange kvaliteter. Han kan holde på ballen, og til å være en så stor fyr er han ganske teknisk. Og som jeg sa, foran mål er han som en «killer», avslutter Witsel.

Det var knyttet enorme forventninger til Haalands hjemmedebut, men jærbuen maktet å innfri. På Signal Iduna Park satt blant annet Alfie Haaland, som etter den første scoringen til sønnen et øyeblikk bare måtte riste på hodet mens han la hodet i hendene og tok inn inntrykket da Haaland ble hyllet av over 80.000 supportere.

