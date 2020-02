Wolfsburg gjorde kort prosess i toppkampen

I første kamp etter vinterpausen i tysk Bundesliga for kvinner gjorde Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg kort prosess med serietoer Hoffenheim og vant 5-2.

Storseieren betyr at Wolfsburg har seks poengs luke på tabelltopp. Laget har 13 seirer og en uavgjort på de 14 første kampene.

Det var nordiske spillere som gjorde det da gjestene tidlig festet grepet om toppoppgjøret. I det 6. minutt nikket svenske Fridolina Rolfö inn 1-0 på innlegg fra danske Pernille Harder. Ti minutter senere sto norske Engen for assist da Harder i sin 100. kamp for klubben satte inn sitt 91. mål.

Med tyske Alexandra Popps frispark til 3-0 var kampen i praksis avgjort før en halv time var spilt.

Lagene scoret to ganger hver etter pause. Svenja Huth og jubilanten Harder scoret for Wolfsburg, Maximiliane Rall og Luana Bühler sto for hjemmelagets trøstemål.

Engen ble byttet ut i det 82. minutt på stillingen 5-1.

