Wolfsburg med Engen og Sævik knust i toppkampen

Tittelforsvarer Wolfsburg med Ingrid Syrstad Engen og Karina Sævik måtte se seg slått hele 4-1 av Bayern München i søndagens toppkamp i tysk fotball.

Wolfsburg gikk ubeseiret gjennom serien forrige sesong og ble tysk dobbeltmester i tillegg til at det ble finaletap i mesterligaen. Det blir vanskelig å forsvare seriegullet i år. Laget har allerede avgitt fem poeng, mens Bayern München har vunnet alle sine ni kamper.

Lena Goesslings trøstemål på straffespark ble iallfall Bayerns første baklengsmål i høst, men det var mager trøst for Wolfsburg.

Mål av Viviane Asseyi og Marina Hegering ga Bayern 2-0-ledelse ved pause, og ett minutt inn i den andre omgangen økte Lineth Beerensteyn. Goesslings straffescoring tente et lite håp hos gjestene, men det ble knust da et selvmål av Dominique Bloodworth fastsatte resultatet et snaut kvarter før slutt.

Engen spilte hele kampen for Wolfsburg. Sævik startet på topp i 4-2-3-1-formasjonen, men ble byttet ut ved pause med Shanice van de Sanden.

Bayern topper nå tabellen fem poeng foran Wolfsburg og åtte foran Turbine Potsdam.

(©NTB)

