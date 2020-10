Wolverhampton-kaptein forlenger klubbavtale

Conor Coady har signert en ny kontrakt på fem år med ulvene fra Wolverhampton.

Det bekrefter klubben på sitt nettsted torsdag.

27-åringen kom til Wolves fra Huddersfield i 2015 og var toneangivende i det gjeve opprykket til Premier League i 2018.

Siden Wolves tok steget opp til den øverste ligaen i engelsk fotball, har de vist at de hører hjemme i Premier League. Coady og co. har avsluttet de to foregående sesongene blant topp sju i ligaen, og de tok seg også til semifinale i FA-cupen i 2019.

I september debuterte midtstopperen for det engelske landslaget da de spilte 0-0 mot Danmark i nasjonsligaen.

Wolves har fått en litt treg start på årets ligasesong med kun én seier på tre kamper. Søndag gjester de nyopprykkede Fulham.

(©NTB)