Wolverhampton tok de viktige poengene borte mot Aston Villa og Ørjan Nyland

Wolves skaffet seg luke ned til Manchester United på tabellen.

ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON 0-1:

Et mønsterangrep av Wolves var nok til skaffe lagets tredje strake seier borte mot nedrykkstruede Aston Villa og keeper Ørjan Nyland lørdag.

Leander Dendoncker avsluttet kontant ned i den venstre hjørnet til Nyland da det var spilt 62 minutter på Villa Park. Angrepet ble startet av Adama Traoré, som akkurat hadde kommet inn fra benken, gikk via Raúl Jiménez og Jonny, før belgiske Dendoncker hamret inn sitt tredje ligamål for sesongen.

Med tre nye poeng, og ni av ni mulige etter oppholdet på grunn av koronaviruset, er Wolves oppe på femteplassen i Premier League før resten av kampene i den 32. runden spilles.

- Omtrent på tredjegiret



- De er to poeng bak Chelsea nå, har et bra spilleprogram, er inne i sonen nå og de gir ikke bort mål. Man føler at de vant enkelt i dag. Det virket som de var omtrent på tredjegiret. De hadde litt mer å by på, påpeker TV 2-ekspert Trevor Morley.

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær følger tre poeng bak før de skal møte Brighton på bortebane førstkommede tirsdag. Wolverhampton har i tillegg los på en plass blant de fire beste, med kun to poeng opp til Chelsea i skrivende stund.

Det gjenstår å se om femteplassen kan være nok til å komme med i Champions League fra høsten. Andreplasserte Manchester City er i utgangspunktet idømt to sesongers karantene fra mesterligaspill, men har anket avgjørelsen.

Aston Villa ligger fortsatt nest sist med 27 poeng, det samme som Bournemouth og West Ham har på plassene rett foran.

Utrolig Nyland-glipp



Som så ofte før i kampene etter at Premier League-sesongen startet opp igjen gikk lagene til pause med 0-0 etter en første halvdel med svært få målsjanser.

Men den norske Villa-keeperen var fryktelig nære å ha direkte skyld i et baklengsmål få minutter før sidebyttet. Sunnmøringen skulle tilsynelatende kaste en ball ut mot venstre, men glapp isteden ballen rett framover og ut av eget felt.

Wolves-angriper Diogo Jota fikk ballen rett mot seg, og en gigantisk mulighet til å sette inn kampens første scoring. Portugiseren dundret derimot ballen over målet.

Og det var betydelig flere enn Jota som nom ble litt satt ut av hendelsen.

«Nyland kaster ballen som om den er dynket i olje, rett til Jota som smeller ballen over tverrliggeren da han hadde massevis av tid til å sette den lett i mål», skrev The Athletic-journalist Tim Spiers.

Slapp unna



- Hadde denne her gått inn, så hadde man jo snakka om en skrekkelig blemme av Ørjan Nyland. Han glipper den til Diogo Jota, som vel bør kunne få mer ut av en sånn type sjanse. Den kommer nok litt brått på. Han bare går til på lykke og fromme og smeller den svakt over, konstaterer TV 2s studioeksepert Simen Stamsø Møller.

I BBCs livedekning ble også Nylands blunder omtalt med forfjamselse.

«Ørjan Nyland roter det til fullstendig når han kaster ut ballen, men Diogo Jota klarer ikke å straffe blemmen hans», poengterer den britiske allmennkrnigkasteren.

Den norske burvokteren slapp altså med skrekken i den situasjonen, men var sjanseløs da innbytter Traoré og Wolves satte inn et ekstra gir i andreomgangen.