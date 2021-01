Wolves-manageren ga tre millioner til fattigdomsbekjempelse

Nuno Espírito Santo, manager i Premier League-klubben Wolverhampton, har gitt 250.000 pund (3 millioner kroner) til fattigdomsbekjempelse i byen.

47-åringen har gitt pengene til Wolves-stiftelsens nye prosjekt «Feed our Pack» (mat flokken vår).

Formålet er å lette situasjonen for Wolverhampton-boere som sliter økonomisk på grunn av koronapandemien og sliter med å få mat på bordet.

– Wolves-tilhengerne og folket i denne byen har vært fantastiske mot meg siden jeg kom hit for nesten fire år siden. Jeg ønsker å gi noe tilbake og hjelpe folk som sliter under pandemien, sier portugiseren i en uttalelse på klubbens nettsted.

– Når du bor i en by, ser og hører du hvordan folk påvirkes. Dette er en flott by der folk hjelper og støtter hverandre, og dette er et veldig viktig prosjekt.

Prosjektet får en startkapital på 500.000 pund etter at manageren matchet et bidrag fra Premier Leagues og spillerforeningens veldedighetsfond.

(©NTB)

