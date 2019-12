Wolves snudde 0-2 til 3-2 mot Manchester City: - Dette er sjanseløst

Total-kollaps fra Manchester City i den andre omgangen, som nå ligger 14 poeng bak Liverpool.

WOLVES - MANCHESTER CITY 3-2

Manchester City tapte terreng til Liverpool på toppen av Premier League-tabellen etter at Wolves snudde 0-2 til 3-2 hjemme mot Manchester City.

Raheem Sterling scoret nemlig to ganger for Manchester City, før den elleville opphentingen startet fra hjemmelaget. Først scoret Adam Traoré, før Raúl Jimnénez utlignet med drøye ti minutter igjen. Matt Doherty ble den store helten da han banket inn 3-2-scoringen.

- Det har vært Wolverhampton, Wolverhampton, Wolverhampton! De har styrt butikken, de har kjempet seg tilbake, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt, da den ekstreme opphentingen var et faktum.

- Gratulerer med seriegullet!

I TV 2s studio var Erik Thorstvedt klar på at tittelkampen nå er over:

- Dette var en syk match! De interne diskusjonene i City har startet. Wolverhampton er en stor vinner, men en like stor vinner er Liverpool. Dette er sjanseløst, City kan aldri ta dem igjen, sa Thorstvedt.

Også Gary Lineker utroper Liverpool til seriemester:

- Gratulerer til Liverpool med å vinne deres første Premier League-tittel, skriver legenden på Twitter.

Også TV 2-kommentator Kasper Wikestad mener det nå er umulig å ta igjen Liverpool på toppen:

- Kan faktisk gratulere Liverpool med sitt første ligamesterskap på 30 år, skriver Wikestad.

Raheem Sterling var mannen som scoret begge av Citys mål, og den første scoringen skapte voldsomme reaksjoner.. City ble nemlig tildelt straffespark etter at dommer Martin Atkinson hadde konferert med VAR rundt en felling på Riyad Mahrez.

Rui Patricio reddet straffen, men dommer Atkinson blåste av og mente at straffen måtte taes på nytt. Dette fordi Conor Coady, som hadde klarert returen fra Rui Patricio, hadde løpt inn i boksen før Sterling hadde skutt.

VAR-sinne

Det fikk sinnene til å gå skikkelig i kok på sosiale medier:

- Herregud, dette er sinnssykt, skrev fotballegenden Gary Lineker på sine Twitter-konto:

Bournemouth-spiller Steve Cook tok også til sosiale medier for å vise sin avsky til VAR-protokollen:

- Kom igjen! Dette er ikke fotball, skrev Cook på Twitter.

Og de var overhodet ikke de eneste. På Molineux ble det rapportert fra blant andre The Times-journalisten Henry Winter at supporterne sang «dette er ikke fotball lenger» og »f*** VAR»:

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var uansett meget tydelig på at han hadde forståelse både for dommeren og for VAR-protokollen:

- Hvorfor løper forsvareren inn for tidlig? Kan de ikke reglene? Det er da ingenting å tjene på det! Eneste tingen du kan oppnå er at angripende lag får en ny mulighet, skrev Mathisen på Twitter.

Flere hevdet også at Bernardo Silva løp inn i boksen samtidig som Coady, hvilket burde ha utlignet situasjonen. Da tok tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen til Twitter for å komme med en oppklaring:

- Spillere fra begge lag bryter spillereglene samtidig ved straffespark, så straffesparket tas på nytt, med mindre en av spillerne begår et mer alvorlig brudd på spillereglene, skriver Edvartsen.

Tap for Manchester City betyr at de blir værende på tredjeplass i Premier League. Det er 14 poeng opp til Jürgen Klopp og hans Liverpool, så ser ut til å nærme seg Premier League-tittelen.

- I 80 minutter med ti mot elleve er vanskelig. Vi klarte ikke å forsvare ledelsen, men det er veldig imponerende av gutta å jobbe slik de jobber. Vi må tenke på de neste kampene, vi må vinne våre kamper, sa Guardiola til Amazon rundt kampen og om de kan hente opp Liverpools ledelse.

For Wolves sin del, så fortsetter de sin imponerende sesong, men må se går de opp én plass i den øverste divisjonen av engelsk fotball. De ligger som nummer fem etter halvspilt sesong.

- Det var en god kveld, en veldig god kveld. Kampen var fantastisk. Alt endret seg da City spilte med én mann mindre, men det var en god kamp, sa Wolves-trener Nuno Espirito Santo, som fremhevet utvisningen av keeper Ederson tidlig i oppgjøret.

- Vi må stole på VAR og på dommeren. De ser bildene. Om avgjørelsene er rettferdig, så er alt i orden. Om du får dommeren til å gå bort til skjermen så han kan se dette i sakte film, så han han enklere for å bestemme seg, sa Espirito Santo om VAR.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Rødt kort og VAR-drama

Hverken eller av lagene virket å komme til de virkelig store sjansene, og virket innledningsvis å være mer interessert i å ikke slippe til motstanderen enn å angripe selv.

Det skulle uansett endre seg i det 11. minutt da Diogo Jota lurte Citys offsidefelle og var igjennom mot keeper Ederson. Brasilianeren var kjapt ute for å avverge, men portugisiske Jota kom like før.

Ederson suste sett inn i Wolves-angriperen, og som bakerste mann hadde ikke dommer Martin Atkinson annet valg å vise brasilianeren det røde kortet før timen spilt.

Dermed måtte Guardiola bytte ut stjernespiss Sergio Agüero for å sette inn reservekeeper Claudio Bravo. Den chilenske legendens første oppgave var å stoppe et frispark fra João Moutinho, hvilket han gjorde med bravur.

Minutter etter var det duket for en ny kontroversiell situasjon på Molineux da Leander Dendoncker tråkket på foten til City-stjernen Riyad Mahrez på vei igjennom Wolves-boksen.

Etter å ha konferert med VAR, så bestemte dommer Atkinson seg for å peke på straffemerket i favør City. Dermed hadde Raheem Sterling muligheten fra elleve meter.

Den skuslet han vekk da Rui Patricio stoppet det veike skuddet. Dessverre for Wolves fikk Atkinson beskjed av VAR at mannen som klarerte vekk returen fra Patricio, Conor Coady, hadde løpt inn i boksen for tidlig.

Dermed måtte straffesparket taes på nytt, til stor misnøye fra hjemmepublikumet. Igjen forsøkte Sterling seg, og nok en gang reddet Patricio. Denne gangen skulle uansett returen falle til Sterling, som enkelt satte inn 1-0.

Wolves trykket på for å finne en utligning. Både Adama Traoré og Raúl Jiménez hadde halvsjanser for hjemmelaget, men det ville seg ikke i løpet av de første 45 minuttene.

Dermed kunne dommer Atkinson sende lagene til pause på stillingen 1-0 til bortelaget fra den himmeblå siden av Manchester.

LES OGSÅ: Avslører Citys megabud på Messi

Adama til unnsetning

Wolves hadde en alle tiders mulighet til å utligne i det 47. minutt da Jiménez vippet ballen igjennom til Jota. Portugiserens avslutning suste godt over målet til Claudio Bravo.

Men der Wolves skulle bomme, skulle Manchester City virkelig lykkes. I det 50. minutt ble Sterling spilt igjennom alene med Rui Patricio av Kevin de Bruyne. Alene med den portugisiske keeperen gjorde han ingen feil, og vippet inn 2-0.

Mexicanske Jiménez var kun centimetere fra å utligne for Wolves da han hamret til fra distanse. Ballen tok en styring via Fernandinho, og suste godt utenfor Bravos lengste stolpe.

Det skulle uansett lykkes til slutt for Wolves og Traoré. Spanjolen fikk ballen på drøye 20 meter og hamret til. Ballen suste langs gresset, og fant veien inn i nettmaskene bak keeper Bravo. Dermed var det kamp igjen på Molineux.

Det var Wolves som hadde mest av intensiteten i kampen. De slet uansett å komme til de virkelig store sjansene. For Citys del, som spilte med én mann mindre, så virket de å ha god kontroll på tempoet i kampen.

Traore fortsatte å gjøre livet surt for City hver eneste gang han fikk ballen ute på kanten. I det 68. minutt fikk han løsnet skudd på ny, men denne gangen hadde Bravo full kontroll.

I det 72. minutt så svinge Moutinho inn et herlig innlegg i retning Jiménez. Før ballen rakk å nå mexicaneren, som hang lenge i lufta, så fikk marokkanske Romain Saiss skallen på ballen. Dermed suste forsøket utenfor mål.

Benjamin Mendy gjorde en voldsom feil i City-forsvaret med drøye ti minutter igjen på klokka. Franskmannen nølte med å klarere ballen vekk, men ble overrumplet av Traoré. Han spilte ballen inn mot Jiménez, som sikret 2-2 for hjemmelaget.

Men det det var ikke over for hjemmelaget. Like før full tid var Raúl Jiménez oppspillpunktet, og han tredde igjennom Matt Doherty. Han hamret ballen mot mål og keeper Claudio Bravo kunne lite gjøre.

Dermed var opphentingen et faktum, og Manchester City tapte viktig terreng til Liverpool på toppen av Premier League-tabellen. Wolves slo Manchester City 3-2 på Molineux.