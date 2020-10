Wood traff tverrliggeren to ganger i målløs Premier League-kamp

Med to avslutninger i tverrliggeren var Chris Wood nærmest scoring da Burnley og West Bromwich spilte 0-0 i Premier League mandag.

Oppgjøret på The Hawthornes endte målløst, men det ble skapt nok sjanser til at begge lag kunne sprukket nullen.

Første omgang inneholdt riktignok få farligheter, men West Bromwich-keeper Sam Johnstone måtte hente fram en meget kvalifisert redning da Burnley-spiss Ashley Barnes fikk avslutte på bakerste stolpe midtveis i omgangen. Johnstone parerte ballen til hjørnespark.

Karlan Grant trodde på sin side at han hadde sendt hjemmelaget i ledelsen åtte minutter før pause, men assistentdommeren vinket for en offside. VAR bekreftet at den avgjørelsen var korrekt.

I annen omgang var det Burnleys Chris Wood som kom til to store sjanser. Begge gangene, med fem minutters mellomrom, endte ballen i tverrliggeren.

Også West Bromwich kunne avgjort kampen til egen fordel, men Burnley-keeper Nick Pope avverget avslutningen til høyreback Darnell Furlong etter 79 minutter.

Det ene poenget var Burnleys første i ligaen denne sesongen. West Bromwich har to.

(©NTB)