Woods flørter med første seier på fem år

Golflegenden Tiger Woods kan i helgen bryte seierstørken. Etter to runder er amerikaneren i delt ledelse i PGA-tourmesterskapet i Atlanta.

Han holder førsteplassen sammen med engelske Justin Rose. Begge to står med 133 slag (sju under par). Det er to slag færre enn den nordirske treeren Rory McIlroy.

Woods er dermed i posisjon til å ta sin 80. seier på PGA-touren. Er han fortsatt øverst på resultatlista etter de to gjenstående rundene, vinner 42-åringen sin første turnering siden 2013.

– Jeg tar ikke noe for gitt. Det er mitt eget ansvar å sikre seieren. Jeg har fortsatt 36 hull igjen å spille, men forhåpentligvis kan jeg søndag kveld svare på hva seier nummer 80 vil bety for meg, sa Woods.

Spilleren som har vunnet hele 14 majortitler i sin karriere, lå også i front etter første runde av PGA-tourmesterskapet. Da var han best med 65 slag. Fredag måtte han ty til tre slag mer, men greide likevel å holde på førsteplassen. Riktignok fikk han selskap av Rose.

Woods spilte seg til fem birdier under fredagens runde. Han pådro seg en bogey på det 16. hullet.

Helgens turnering er årets siste på PGA-touren. For en del av spillerne fungerer den som oppvarming til Ryder Cup, der Europa møter USA på Le Golf National-banen i Paris fra førstkommende fredag.

Woods blir en del av det amerikanske laget etter at han nylig ble tildelt et wilcard. Han stiller i Ryder Cup for første gang på seks år.

(©NTB)

Mest sett siste uken