Woodward forteller sin versjon av klippet som gikk viralt

I sosiale medier hevdet mange at Phil Jones sa at Ole Gunnar Solskjær ville få sparken, og at Ed Woodward advarte ham om at de ble filmet.

Det var under kampen mellom West Ham og Manchester United 22. september at midtstopper Phil Jones og United-direktør Ed Woodward ble fanget av kamera på tribunen da hjemmelaget ledet 1-0. Klippet ble delt i sosiale medier, og mange mente å kunne se at Jones uttalte «sacked in the morning» og at det var rettet mot manager Ole Gunnar Solskjær, hvorpå Woodward snudde seg og svarte «we're on camera. Stop!». Les også: Carragher beklager til Evra Hevder han spurte om gult kort I et nytt intervju med United-magasinet United We Stand gir Woodward nå sin versjon av hva som ble sagt. - Phil snakket om det var offside eller ikke, sier Woodward til magasinet. - Det var en felling, og jeg snudde meg til Rebecca Britain, klubbsekretæren, og sa «Har han fått gult kort? Diop.» I samme intervju med United-magasinet sier Woodward at han forstår kritikken som kommer mot den sportslige ledelsen i klubben. - Jeg skjønner kritikken. Det er en del av jobben. Vi må gjøre alt for å vinne Premier League igjen. Vi har ikke suksess før vi gjør det. Andreplass er ikke suksess. Vi må vinne Premier League, sier Woodward. Møter Partizan torsdag Manchester United spilte uavgjort 1-1 mot Liverpool hjemme på Old Trafford søndag, og Ole Gunnar Solskjær mener han så tegn på bedring i sitt mannskap. Les også: Tirsdagens Premier League-rykter - Det er en god prestasjon for oss å ta med videre. Aggresjonen, holdningen og gløden var fantastisk. Vi har også blitt bedre på å presse, sa Solskjær ifølge BBC. Nå står Partizan Beograd for tur i Europa League torsdag, før Norwich venter i Premier League søndag. United ligger på fjortendeplass i Premier League, med ti poeng etter ni serierunder.