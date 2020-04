Woodward med overgangsløfte til United-fansen

VIL HANDLE: Ed Woodward mener Manchester United vil være godt rustet til å gjøre store ting på overgangsmarkedet, selv etter koronakrisen. Her er han sammen med manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Getty Images

Manchester United-direktør Ed Woodward mener det er upassende å snakke om å kjøpe spillere for hundrevis av millioner under koronakrisen, men kommer samtidig med et tydelig løfte til supporterne.

Britiske medier har de siste ukene koblet Manchester United til Dortmund-angriperen Jadon Sancho og hevder Premier League-giganten vil bruke store summer for å sikre seg engelskmannen i sommer. United trekkes også frem som én av klubbene som har god nok økonomi til å stå stødig gjennom koronakrisen. Les også: Keeperstjernen forklarer hvorfor han forlot Arsenal. Ble tatt på fersken i garderoben - Upassende I en spørsmålsrunde med fansen på et Manchester United-forum åpner United-direktør Woodward opp om status. - Det føles på et vis upassende å spekulere om overganger for hundrevis av millioner under disse omstendighetene. Det er stor avstand mellom historiene og den økonomiske realiteten i klubbene generelt, sier Woodward, ifølge Sky Sports. UNITED NESTE? Jadon Sancho kobles stadig til Manchester United. Foto: Timgroothuis Han legger imidlertid ikke skjul på at United er bedre rustet enn mange øvrige europeiske klubber. - Det er sant at vi er så heldige at vi er i en sterk økonomisk posisjon, sammenlignet med mange klubber, men vi er ikke immune mot konsekvensene av dette viruset, sier Woodward. Les også: Her blir fotballstjernen tatt på fersken. Nå er han arrestert - Vil være svært konkurransedyktige Han er imidlertid klar på at når støvet har lagt seg etter koronakrisen, vil United i stor grad vise muskler på overgangsmarkedet. - Jeg vil si at med en gang vi har en synlig vei gjennom krisen, og etter vi har kommet oss ut på den andre siden til en relativt normal hverdag, vil vi være svært konkurransedyktig på markedet, sier Woodward. Ole Gunnar Solskjær og Manchester United var inne i en svært god periode, før koronaviruset satte Premier League-fotballen på vent i midten av mars. Klubben stod med elleve strake kamper uten tap i alle turneringer og lå på femteplass i Premier League, tre poeng bak Chelsea på fjerdeplass.

