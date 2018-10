Wozniacki slo tilbake med seier

Caroline Wozniacki slo tilbake etter å ha tapt sin åpningskamp i WTA-mesterskapet og meldte seg på i kampen om semifinaleplass med 2-1 over Petra Kvitová.

Dansken måtte få medisinsk tilsyn og hjelp til å teipe kneet i 2. sett, men hun var uimotståelig i avgjørende sett da hun fullførte seieren med 7-5, 3-6, 6-2 i en kamp som varte to timer og 19 minutter.

Wozniacki skuffet da hun tapte søndagens åpningskamp mot Karolina Plisková i strake sett, men viste tirsdag at hun ikke uten videre akter å gi fra seg tittelen hun vant i fjor.

– Jeg servet bra, returnerte bra og beveget meg bra. Jeg hadde troen og kjempet helt til slutt, oppsummerte Wozniacki.

I samme gruppe i turneringen i Singapore vant Jelena Svitolina 6-3, 2-6, 6-3 over Plisková i en kamp mellom to spillere som begge vant åpningskampen. Dermed ligger ukraineren best an i kampen om å gå videre.

Slet ut motstanderen

Kvitovás taktikk mot Wozniacki var å gå tidlig til nett og unngå lange ballvekslinger mot den atletiske dansken. Hun skaffet seg et par bruddballer allerede i kampens første game, men greide ikke å omsette dem. Wozniacki lot seg ikke stresse av motstanderens offensive spill og omsatte sin egen taktikk som var å slite ut tsjekkeren.

– Caroline skulle variere lengden på slagene i stedet for å sende Kvitová fra side til side. Hun skulle ha variasjon i servene og holde ballen i spill så mye som mulig. I siste sett var Kvitová helt ferdig, sa danskens far og trener Piotr Wozniacki.

Kan bli jevnt

Torsdag spiller Wozniacki mot Svitolina, mens Kvitová møter Plisková i et heltsjekkisk oppgjør. De to beste i hver gruppe tar seg til lørdagens semifinaler, og intet er avgjort.

Taper Svitolina torsdag, kan tre spillere ende med to seirer og ett tap. Vinner Svitolina, kan alle de tre andre ende med en seier og to tap. I begge tilfeller må det finregnes for å dele ut semifinaleplassene.

