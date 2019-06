Wozniacki spiller Wimbledon i klær av gjenvunnet plast

Den danske tennisstjernen Caroline Wozniacki slår et slag for miljøet under årets Wimbledon-turnering.

Wozniacki blir en av flere Adidas-sponsede spillere som ifører seg miljøvennlige klær i London. Klærne er blant annet laget av plast som er funnet og samlet på strender. Det skriver den britiske storavisen Evening Standard lørdag. Wozniacki er svært positiv til miljøtiltaket. – Jeg synes det er svært viktig at vi tar vare på miljøet og planeten. Det kan man gjøre i alle aspekter av livet, og det gjelder også idretten, sier Woznaicki. Wimbledon-arrangørene har også rettet et stort fokus på miljøet i forbindelse med 2019-utgaven av turneringen. Det selges blant annet vannflasker som kan gjenvinnes hundre prosent, og der er engasjert funksjonærer som skal bidra til at publikum husker å kaste flasker og annen matemballasje til gjenbruk. (©NTB)