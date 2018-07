Wright-Phillips raskest til 100

Bradley Wright-Phillips ble matchvinner for New York Red Bulls borte mot DC United og kunne juble for sitt 100. mål i Major League Soccer.

Engelskmannen er den 11. spilleren som har nådd tresifret antall scoringer i den amerikanske fotballigaen, men ingen har klart det like raskt som ham. Wright-Phillips brukte 159 grunnseriekamper, alle for New York-laget, på å score 100 mål.

Onsdagens mål kom allerede før to minutter var spilt, og det ble også kampens eneste mål. Wright-Phillips feiret ved å ta av seg sin vanlige drakt med nummer 99 og ta på seg en spesiallaget drakt med nummer 100 bakpå.

Den tidligere Manchester City- og Southampton-profilen er inne i sin sjette sesong i MLS. I alt har han scoret 117 mål på 194 kamper for New York Red Bulls.

DC United-stjernen Wayne Rooney startet på benken og fikk bare spille 33 minutter onsdag. Han endte målløs i sin annen kamp siden overgangen fra Everton.

Tapet var Uniteds første på hjemmebane denne sesongen.

(©NTB)

