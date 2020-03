WWE bekrefter at WrestleMania går bak lukkede dører

Arrangementet skulle holdes foran tusenvis av mennesker i Tampa Bay, men går nå heller bak lukkede dører.

Det bekrefter WWE på sine egne hjemmesider.

- I samarbeid med samarbeidspartnerene våre og myndighetene, har vi bestemt at WrestleMania og alle relaterte hendelser i Tampa Bay ikke kan gjennomføres. Når det er sagt, så blir eventet fortsatt streamet direkte - og blir tilgjengelig på pay-per-view.

- Aldri skjedd før

Videre bekrefter organisasjonen at det kun vil være de mest essensielle rundt arrangementet som er tilstede - på det som blir en historisk sending.

- Kun essensielle personer vil være tilstede på WWEs treningsanlegg i Orlando for å produsere WrestleMania, står i det i meldingen.

Det er 36. gang arrangementet avholdes, og nå for første gang i historien skal det altså foregå for tomme seter.

En en som skal ha ønsket å opptre under dette årets WrestleMania var legenden Hulk Hogan.

WrestleMania regnes som den største happeningen i wrestling-kalenderen, og samler supportere fra fjern og nær. Det er å anse som fribrytingens svar på Champions League-finalen eller Super Bowl, og de har en tradisjon for å selge ut store, store arenaer for å få på plass nok supportere.

AVLYST: Årets Wrestlemania-arrangement går ikke av stablene. Foto: Joe Burbank (AP)

Trump deltok

Det er heller ikke uvant at store amerikanske kjendiser er deltagende i programmet. Blant andre USAs president Donald Trump deltok under WrestleMania 23 i 2007 foran 80.000 tilskuere i Detroit. Også kjendiser som Snoop Dogg, Shaquille O'Neal og Ronda Rousey har aktivt tatt del under showet de siste årene.

I år var det ryktet at tidligere New England Patriots-spiller Rob Gronkowski kom til å spille en viktig rolle når showet skulle huses foran 65.000 tilskuere på Raymond James Stadium i Tampa Bay. Dette er også hjemmebanen til NFL-laget Tampa Bay Buccaneers, eid av Glazer-familien, som også eier Manchester United.

SCENER: Slik gikk det da den nåværende presidenten i USA deltok på WrestleMania. Foto: Carlos Osorio (AP)

WWE kan vise til noen vanvittige rekorder hva angår publikum på sine shows. Rekorden deres er 101.763 tilskuere tilstede på AT&T Arena i Arlington Texas for WrestleMania 32 i 2016. Den gang kunne man blant annet se Hollywood-stjernen The Rock, og den tidligere UFC-mester Brock Lesnar opptre.

WrestleMania har en lang og stolt tradisjon i amerikansk kultur. Det første av det siden årlige holdt showet var i 1985 i Madison Square Garden i USA. Den gangen var det Hulk Hogan som var det store trekkplasteret for fribrytingens største begivenhet.