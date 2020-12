Xabi Alonso vant Champions League med Liverpool – nå nevnes han som Klopps erstatter

Liverpool har hatt en formidabel utvikling under Jürgen Klopp, men skulle tyskeren forlate klubben etter kontraktstiden er over, har de røde flere alternativer på blokka.

Jürgen Klopp har fortsatt tre og halvt år igjen av sin nåværende kontrakt med Merseyside-klubben, men allerede nå spekuleres det i hvilke alternativer som kan være aktuelle for å ta over jobben.

Klubblegenden Steven Gerrard gjør sine saker bra i skotske Rangers og har lenge vært en navn som har blitt nevnt, men også Julian Nagelsmann, som for tiden styrer skuta i RB Leipzig, har vært aktuell.

Men nå skal en tidligere kjenning i Xabi Alonso være en mann det følges med på.

Gjort godt inntrykk

Ifølge Liverpool Echo ser Premier League-lederen spanjolen som en mulig løsning i fremtiden, og følger nøye med på hans utvikling i Real Sociedad.

– Xabi Alonso har gjort et meget godt inntrykk i Real Sociedad, og du kan se at trenerstilen gjenspeiler hvordan han var som spiller. Han er intelligent og er fotballsmart, og har tatt med seg mye fra sine tidligere trenere som Pep Guardiola, Carlo Ancelotti og José Mourinho, forteller den engelske eksperten på spansk fotball, Collin Millar, i en spesial-episode om Alonso i podkasten Blood Red: The Liverpool FC Podcast

39-åringen fra Tolosa i Nord-Spania hadde en stor karriere, og spilte i blant annet Real Madrid og Bayern. Han fikk også 143 kamper på Liverpools midtbane, og vant Champions League-trofeet med klubben i 2005.

– Real Sociedad har mange unge og lovende spillere som er på vei opp, og det er disse talentene Alonso har ansvar for å fostre fram. Han har fått mye skryt for hvordan han har løftet fram en spiller som Martin Zubimendi, som nå er en viktig brikke på klubbens A-lag og Spanias U21-landslag.

Xabi Alonso er hovedtrener for den spanske klubbens reservelag.

– Interessant

Det er ikke bare Liverpool som følger den tidligere midtbanegeneralens utvikling som trener. Den regjerende Champions League-vinneren Bayern München har latt seg imponere.

– Xabi Alonso er en trener som kan være interessant for oss i framtida. Han har en menneskelig forståelse som har veldig viktig i dagens fotball, sa Bayerns styreleder Karl-Hanz Rummenigge i en podkast for avisen Bild tidligere i år.

Millar sier at Alonso har kvaliteter som både Liverpool og Bayern setter pris på i valg av sin potensielt neste manager.

– Han er flink til å se enkeltspillerne, og tilpasse seg deres ulike behov. Det er allerede gode tegn på at han kan bli en god trener, og det er det tilbakemeldingene fra Sociedad sier også.

