Xavi om trenerjobb i Barcelona: – Ville vært en drøm

Barcelona-legenden Xavi Hernández trener til daglig den qatarske klubben Al-Saad, men er helt åpen om hvilket lag han helst vil lede.

– Jeg legger ikke skjul på det og har alltid sagt at mitt hovedmål, når det skjer, er Barca. Det er hjemmet mitt, og det ville vært en drøm, sier Xavi til spanske Marca.

40-åringen har ledet Al-Sadd siden mai i fjor. Før det spilte han fire sesonger for klubben. Selv om han ønsker seg tilbake til Camp Nou, bruker ikke manageren krefter på å spekulere i om han får vende tilbake.

– Nå fokuserer jeg på Al-Sadd og er spent på den nye sesongen. Når Barca kommer, på kort eller lang sikt, så vil det komme, fortsetter han.

Spanjolen sitter for øyeblikket i karantene etter å ha fått påvist koronasmitte lørdag.

– Ønsker laget det beste

Xavi var i forhandlinger med gamleklubben om en potensiell trenerjobb i januar. Istedenfor ble Quique Setién ansatt. Den tidligere midtbanegiganten snakker varmt om den nye treneren.

– Vi må respektere Quique Setién, og jeg ønsker laget alt det beste. Noen ganger spiller Barca veldig bra, andre ganger bra, og noen ganger ikke så bra. Men jeg liker Setiéns idé, nå og med sine tidligere lag, som er å dominere og gjøre spillet vakkert.

Xavi har senere vært nevnt som en potensiell erstatter for Setién, som har hatt en litt ruskete start på Barcelona-eventyret. Klubbpresident Josep Maria Bartomeu avviser ryktet om at Xavi kan være på vei til den katalanske byen allerede neste år.

– Jeg har et kjempegodt forhold til Xavi, og vi snakket om mange ting. Men neste år er det Quique Setién som har kontrakt, og det er ham vi har ansatt, sier Bartomeu til Mundo Deportivo.

Misfornøyd Messi

Trenerskiftet og ujevne prestasjoner har skapt frustrasjon hos Xavis tidligere lagkamerat Lionel Messi.

Da den katalanske storklubben tapte for Osasuna i nest siste ligakamp, etterlyste 33-åringen forandring.

– Vi ville ikke avslutte sånn som dette, men det summerer opp nesten hele sesongen. Vi har vært et veldig ujevnt, veldig svakt lag med lav intensitet, sa superstjernen etter kampen.

Barcelona avsluttet ligasesongen fem poeng bak seriemester Real Madrid, og Messi vant gullstøvelen for fjerde år på rad med sine 25 mål. Argentineren satte også ny rekord i ligaen med 21 målgivende pasninger på én sesong.

Messis kontrakt utløper neste år, men klubbpresidenten er ikke redd for at superstjernen drar.

– Messi har sagt mange ganger at han vil avslutte karrieren her, og jeg er ikke i tvil om at han vil signere en ny kontrakt, sier Bartomeu.

(©NTB)