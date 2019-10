Xhaka forklarer utbruddet mot egne supportere

Granit Xhaka med offisiell uttalelse etter helgens skandale.

Det har stormet rundt Arsenal-kapteinen etter at han reagerte kraftig mot egne supportere som buet på ham da han ble byttet ut i helgens oppgjør mot Crystal Palace.

Xhaka gestikulerte mot supporterne og skal ha sagt «fuck off», før han stormet inn i garderoben.

Forklarer seg

Torsdag kveld har Arsenal publisert en uttalelse fra Xhaka som beklager seg, men samtidig forklarer hvorfor han reagerte som han gjorde.

«Etter å ha brukt litt tid på å reflektere over hva som skjedde på søndag, ønsker jeg å gi en forklaring i stedet for et kort svar.

Jeg er dypt preget over scenene som utspant seg i forbindelse med byttet mitt. Jeg elsker denne klubben og gir alltid hundre prosent både på og utenfor banen.

Følelsen av å ikke bli forstått av fans og gjentatt hets under kamper og i sosiale medier i løpet av de siste ukene og månedene har såret meg dypt. Folk sagt ting som "vi skal brekke beina dine", "drepe kona di" og "ønsker at datteren din får kreft". Dette har gått innpå meg og jeg nådde kokepunktet da jeg merket reaksjonen inne på stadion på søndag," skriver blant annet Xhaka.

Beklager oppførselen

Arsenal-stjernen beklager videre at han reagerte som han gjorde på Emirates under søndagens kamp.

Nå håper han at det er mulig å legge hendelsen bak seg.

«Mitt ønske er at vi kan finne tilbake til en gjensidig respekt, huske hvorfor vi lot oss forelske i dette spillet. La oss komme oss videre på en positiv måte sammen», skriver Arsenal-spilleren.

Se hele uttalelsen under: