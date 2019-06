Yates tok teten i Critérium du Dauphiné

Wout Van Aert fra Belgia imponerte med temposeier på 4. etappe i Critérium du Dauphiné. Samtidig overtok briten Adam Yates ledertrøya i sykkelrittet.

Van Aert var klart raskest på den 26 kilometer lange tempoetappen i Roanne. Han distanserte toer Tejay van Garderen med 31 sekunder, mens ytterligere 16 sekunder skilte ned til treer Tom Dumoulin.

Yates ble nummer seks og gjorde nok til å overta teten i rittet. Michelton-rytteren er fire sekunder foran Bahrains Dylan Teuns i sammendraget, mens van Garderen (EF) er seks sekunder bak lederen.

Edvald Boasson Hagen var raskest av de fire norske rytterne på onsdagens tempoetappe. Han endte likevel 2 minutter og 45 sekunder bak vinneren Van Aert på 53.-plass.

Carl Fredrik Hagen ble slått med 2.52 og endte på 57.-plass. Vegard Stake Laengen ble nummer 100 og Odd Christian Eiking nummer 112.

Onsdagens resultater betyr at Van Aert fikk et solid forsprang på Boasson Hagen i kampen om den grønne poengtrøya. Belgieren fikk 15 poeng og har 57 poeng totalt. Boasson Hagen er fortsatt nummer to med 39 poeng, mens kasakhstanske Aleksej Lutsenko er poenget bak nordmannen.

Torsdag skal Yates forsøke å forsvare sin ledelse på en 201 kilometer lang etappe fra Boën-sur-Lignon til Voiron.

