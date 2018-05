Yaya Toure ferdig i City

Yaya Toure er ferdig i Manchester City etter åtte år i klubben, bekrefter manager Pep Guardiola.

Toure, som fyller 35 år samme dag som siste serierunde i Premier League spilles (13. mai), er inne i sitt siste kontraktsår. Nå er det klart at han ikke får forlenget kontrakten.

Dermed forlater ivorianeren seriemesterne etter sesongslutt.

Guardiola fortalte fredag at klubben planlegger en minneverdig avslutning for spilleren når City spiller sesongens siste hjemmekamp 9. mai.

– Han vil ikke spille for oss neste sesong. Under Brighton-kampen vil vi gi han det han fortjener, et av de vakreste farvel en spiller kan få, sa Guardiola.

Toure kom til Manchester City fra Barcelona i juli 2010 for 24 millioner pund. Siden det har han vunnet ligacupen tre ganger, FA cupen én gang, i tillegg til tre seriemesterskap.

– Vi har utrolige fasiliteter, men klubben har blitt det den har blitt på grunn av spillerne, sa manageren.

– Yaya kom inn da ideen med denne klubben startet, og vi har kommet så langt takket være hva denne mannen har gjort. Men vi må ikke glemme periodene til Roberto Mancini (2009-2013), og Manuel Pellegrini (2013-2016).

Toure har vært en viktig brikke for klubben, men har denne sesongen slitt med å få spilletid.

(©NTB)

Mest sett siste uken