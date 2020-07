Yaya Touré trener med Leyton Orient

Manchester City-legenden avbildet på trening med engelske League Two-klubb.

Yaya Touré (37) har trent med londonklubben Leyton Orient. Det klubben selv som har publisert bildene som nå sirkulerer i sosiale medier.

37-åringen er for klubbløs etter at han kontrakten hans med Qingdao Huanghai på nivå to i Kina gikk ut.

Les også: Solskjær nektet å svare på Neville-utspill: - Det har jeg ikke tid til

Nå trener han altså med Leyton Orient, som spiller i League Two,det fjerde øverste nivået i engelsk fotball. Der endte klubben på 17.-plass etter at ligaen ble avsluttet som følge av koronaviruset.

Tross sin stigende alder var Toure klar på at han ikke anså seg selv som ferdig med fotballen da BBC intervjuet han for litt over et år siden.

– Det har vært litt forvirring rundt min framtid. Jeg vil gjøre det klart at jeg elsker fotball og har ønske om å spille i ytterligere et par år, sier Toure, sa han til den britiske rikskringkasteren.

Les også: Fredagens Premier League-rykter

Yaya Toure blir regnet som en vaskeekte legende i den blå delen av Manchester. Da han forlot klubben i 2018 ble han hedret med statue. Ikke bare ble han reist opp på sokkel – ivorianeren fikk også en egen treningsbane på Citys fasjonable treningsanlegg oppkalt etter seg.

Toure vant mesterligaen med Barcelona i 2009 før han dro til City. I løpet av åtte år i Manchester scoret han 79 mål på 316 kamper, vant tre Premier League-titler, FA cupen én gang og ligacupen to ganger.

(©NTB)

Les også Henderson kåret til årets spiller i England