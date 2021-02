Younes matchvinner mot Bayern med drømmescoring – hedret terrorofre

Amin Younes' drømmemål sørget for 2-1 til Frankfurt over Bayern München lørdag. Anledningen brukte han til å hedre terrorofrene i Hanau for ett år siden.

Til sammen ti personer ble drept i terrorangrepet 19. februar 2020 i Hanau, en by like utenfor Frankfurt. Drapsmannen drepte ni personer på en bar, før han dro hjem og tok livet av moren sin og begikk selvmord. Ett år og en dag etter angrepet ble ofrene hedret av Eintracht Frankfurt både under oppvarmingen og etter 2-0-scoringen til Younes. Lagets oppvarmingsdrakter hadde navn og bilder av terrorofrene fra baren i Hanau på baksiden, med #SayTheirNames på forsiden. Det er klubbens nylanserte kampanje mot rasisme og hat. Younes, som i likhet med flere av terrorofrene er muslim, brukte derfor feiringen etter sitt 2-0-mål til å løpe til sidelinjen og løfte opp en av oppvarmingsdraktene med navnet og bildet til ett av ofrene. Før Younes klinte ballen i krysset fra hjørnet av 16-meteren etter 31 minutter, hadde Daichi Kamada gitt Frankfurt ledelsen. Robert Lewandowski reduserte tidlig i 2. omgang, men Frankfurt holdt unna og vant kampen 2-1. (©NTB)

