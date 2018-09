Young Boys ble for små mot Pogba og United

Paul Pogba herjet da Manchester United fikk en god åpning på mesterligaen med 3-0 borte mot Young Boys.

Den franske landslagsspilleren har fått mye kritikk for sitt spill i United-drakta, men i Sveits viste Pogba virkelig hva som bor i ham med to scoringer og én målgivende pasning på kunstgresset i Bern før han ble byttet ut kvarteret før slutt.

– Vi gjorde jobben. Det var ikke fenomenalt, men godt nok. Etter det første målet kontrollerte vi kampen, sa United-manager José Mourinho til BT Sport.

– Paul ble sliten mot slutten, men han viste sin klasse i dag. Han ga oss farten vi trengte i perioder, og han holdt på ballen og styrte tempoet i kampen. Ledermålet var fint, og på straffesparket viste han personlighet.

Young Boys er med i gruppespillet i mesterligaen for første gang. Først i det sjette forsøket klarte Bern-laget å ta seg videre fra kvalifiseringen.

Leksjon

Sveitserne skulle virkelig få en leksjon av Pogba. Uniteds nummer seks ordnet 1-0 på vakkert vis etter 35 minutter. Den tidligere Juventus-spilleren var selv arkitekten bak angrepet. Da han fikk igjen ballen på 16-meteren, sendte han den utakbart oppe i hjørnet.

Like før pause punkterte Pogba mye av spenningen da han doblet Uniteds ledelse på straffespark. Kevin Mlabu måtte bruke hånden for å stoppe et innlegg fra Luke Shaw. Vertene protesterte, men reprisene viste at ballen traff hånden.

– Den første reaksjonen min er at det ser feil ut, sa Viasport-ekspert Lars Tjærnås.

Men dommer Deniz Aytekin var ikke i tvil. United-kaptein Pogba småtrippet før han banket inn 2-0 via keeper David von Ballmoos' hånd. Og midtveis i 2. omgang inntok Pogba rollen som servitør da han spilte fram Anthony Martial. Avslutningen gikk via motspiller Mohamed Aly Camara og lurte von Ballmoos i Young Boys-målet fullstendig.

Dalot-debut

United stilte uten sin faste høyreback Antonio Valencia. Han er så vidt klar etter skade, og Mourinho ville ikke bruke ham på kunstgressbane. I hans sted fikk Diogo Dalot sin debut og gjorde det meget bra.

– Han var veldig god. Han er allerede en av de beste høyrebackene i Europa, og han har et helt liv foran seg som United-spiller, sa Mourinho om sin 19-årige portugisiske landsmann.

Manchester United er med i gruppespillet i mesterligaen for 22. gang. Bare Real Madrid, Barcelona og Porto har vært med oftere.

I den andre kampen i gruppe H vant Juventus 2-0 borte mot Valencia. Cristiano Ronaldo ble utvist etter en halvtime, men to straffemål fra Miralem Pjanic sikret tre poeng for ti mann sterke Juve.

