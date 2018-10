Young Boys straffet Valencia i bunnoppgjøret

Young Boys' første mesterligamål ga også det første poenget. Valencia ble nektet sin første seier i tirsdagens 1-1-kamp i Sveits.

Hjemmelaget var nærmest seieren. Keeper Neto ble helten for Valencia da han noen minutter før slutt så vidt greide å slå Sékou Sanogos nikk i innsiden av stolpen. Returen fikk han rett i fanget.

Valencia sto med bare ett poeng etter de to første kampene, Young Boys hadde ingen. De spanske gjestene startet best og utnyttet en pasningsfeil fra Loris Benito til å ta ledelsen i det 26. minutt. Carlos Solér vant ballen og satte elegant opp Michy Batshuayi, som rundet keeper og scoret.

Young Boys startet forrykende i annen omgang. Først måtte Neto i målet ta fram sitt beste for å stoppe et hodestøt fra Christian Fassnacht, deretter skrudde Kevin Mbabu ballen rett utenfor. I det 52. minutt ble Djibril Sow felt av Valencia-kaptein Daniel Parejo, og Guillaume Hoarau utlignet på straffesparket.

Dermed ble Young Boys nest siste lag som scoret i mesterligaens gruppespill, og det etter hele sju baklengsmål. Bare Lokomotiv Moskva, som har 0-4 på sine to første kamper og spiller onsdag, er fortsatt målløs.

Young Boys fortsatte å presse i jakten på et vinnermål. Fassnacht satte Neto på prøve i det 58. minutt, men keeperen berget Valencia. Mot slutten kom gjestene sterkere igjen, men Young Boys var centimeter fra seier da Sanogo nikket et hjørnespark i stolpen via Netos fingre.

Lagene beholder de to siste plassene på tabellen i gruppen der Cristiano Ronaldos gjensyn med Old Traffordi i kveldskampen mellom Manchester United og Juventus fikk det meste av oppmerksomheten tirsdag.

(©NTB)

