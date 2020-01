Young selges - Maguire ny United-kaptein

Ole Gunnar Solskjær ble tvunget til å velge ny kaptein midt i sesongen.

Harry Maguire er Manchester Uniteds nye kaptein, bekrefter Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse før møtet med Liverpool.

- Harry har båret kapteinsbindet og han kommer til å fortsette med det. Han har kommet inn og blitt en leder i gruppa. Jeg er ikke overrasket, men jeg har blitt imonert over lederegenskapene hans.

Midtstopperen tar over kapteinsbindet fra Ashley Young, som er på vei til italienske Inter i dette overgangsvinduet.

Italienerne betaler ifølge BBC rundt 1,5 millioner euro for Young, som i utgangspunktet hadde kontrakt med United fram til sommeren.

- Ashley er 35 år til sommeren, og hvis han får en toårskontrakt et sted, mener jeg det er opp til han å gå for det. Vi kunne ikke tilby det. Han har vært en tro tjener for denne klubben. Han har vært kaptein og vunnet trofeer. Vi har spillere som kommer opp, så tiden var inne nå for at Ashley å prøve noe nytt, sa Solskjær om overgangen.

Harry Maguire kom fra Leicester for 80 millioner pund før årets sesong og har vært på banen i samtlige Premier League-kamper for United denne sesongen.

TAR OVER BINDET: Harry Maguire tar over kapteinsbindet fra Ashley Young. Foto: Eddie Keogh (Reuters)

De siste 25 årene har Steve Bruce, Eric Cantona, Roy Keane, Gary Neville, Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Michael Carrick, Antonio Valencia og Ashley Young blitt valgt som United-kapteiner.

På fredagens pressekonferanse før helgens møte med Liverpool var Ole Gunnar Solskjær usikker på om Marcus Rashford bli klar etter smellen han pådro seg mot Wolves i midtuka.

Nordmannen ville heller ikke uttale seg om Bruno Fernandes og en eventuell United-overgang for portugiseren.