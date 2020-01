Yttergård Jenssen vender tilbake til Tromsø

Den tidligere landslagsspilleren tar steget ned til Obosligaen.

Tromsø og Brann er enige om en overgang for Ruben Yttergård Jenssen (31).

Det bekrefter førstnevnte klubb på eget nettsted lørdag.

Yttergård Jenssen og TIL er enige om en avtale som strekker seg over fire år.

Kun den medisinske testen gjenstår før 31-åringen er klar for gamleklubben.

TIL og Brann ble sent fredag kveld enige om overgangen.

Den rutinerte midtbanespilleren forlot Tromsø i 2013.

Siden da har Yttergård Jenssen spilt for tyske Kaiserslautern, nederlandske Groningen og Brann. Tromsøværingen har 39 landskamper for Norge.

Overgangen åpner for at to TIL-spillere kan gå motsatt vei. Det har over lengre tid blitt rapportert at de to finnene Robert Taylor og Onni Valakari kan bli Branns-spillere.

Men ifølge iTromsø får Brann hard kamp om Valakari, som også skal være ønsket i Bodø/Glimt.

