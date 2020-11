Ytterligere to positive koronatester i skiskytternes sesongåpning

To bulgarske skiskyttere har avlagt positive koronaprøver i forbindelse med verdenscupåpningen i finske Kontiolahti.

Det varsler Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) søndag. De to bulgarerne fikk påvist koronasmitte i tester de avla i forbindelse med at verdenscupløperne samlet seg i Finland.

Fra før er landslagsleirene til Russland, Latvia, Moldova, Romania, Frankrike, Polen og Italia rammet av koronasmitte i forbindelse med sesongåpningen. De mange smittetilfellene har stresset de norske løperne.

– Om vi bodde alene og fem nasjoner hadde smitte i laget, ville jeg ikke blitt like stresset. Men når vi går på hotellet her og spiser fra samme buffé, og i tillegg plukker opp bestikk fra samme beholder, sier det seg selv at man blir skeptisk, sa Johannes Thingnes Bø til TV 2 tidligere i uka.

(©NTB)

