Zachariassen-dobbel da Rosenborg slo Sandefjord

To mål fra Kristoffer Zachariassen ble avgjørende for Rosenborg da de slo Sandefjord 2-1 i Eliteserien søndag.

Zachariassens sendte Rosenborg i ledelsen allerede etter 15 minutter. Målet var av det spesielle slaget. På et hjørnespark nådde han ballen med ryggen på fremre hjørne av femmeteren. Ballen gikk utakbart over keeper Jacob Storevik og i mål.

– Det er første scoring med ryggen, sa Zachariassen til Eurosport i pausen.

Zachariassen doblet ledelsen midtveis i andre omgang, mens Rufo reduserte og fastsatte resultatet til 2-1 ti minutter før full tid.

Dermed er Rosenborg tilbake på vinnersporet etter å ha spilt 0-0 mot Start torsdag. Seieren er helt avgjørende for at den gamle storheten skal være i nærheten av å henge med i tetkampen. De er nå oppe på fjerdeplass, men har tolv poeng opp til ledene Bodø/Glimt.

Sjansefattig start

Utenom Zachariassens fulltreffer med ryggen var første omgang i det store og det hele sjansefattig.

I starten av andre omgang var Rosenborg frampå flere ganger, men kom aldri nært nok til å skape utfordringer for Storevik i Sandefjord-buret.

Nyerveringen Torgeir Børven startet sin tredje kamp på rad søndag. Søndag måtte han gå ut etter 71 minutter uten notere seg på måltavla. Etter fire kamper for de hvite og svarte står storscoreren med kun ett mål.

Dermed var det Zachariassen som måtte ta scoringsansvaret for Rosenborg søndag. Etter 73 minutter sto han godt plassert inne i feltet og kunne fra sju meters hold kaldt skyte ballen trygt i nettet og doble ledelsen.

– Skuffet

Etter målet presset gjestene høyt på banene. Det resulterte i at Rufo kunne stange ett innlegg fra William Kurtovic i nettmaskene. Dermed var det liv i kampen igjen.

På overtid var Rufo nær ved å bli tomålsscorer. Tverrliggeren sto derimot i veien for poeng til gjestene på Lerkendal.

– Vi er skuffet nå. Vi føler vi var nærme, sa Sandefjord-trener Marti Cifuentes til Eurosport etter kampen.

– Vi har noen øyeblikk vi kan gjøre bedre, men de siste 20 var vi mye bedre, sa spanjolen.

Tap på seks av sju

Etter en opptur med seier mot Aalesund onsdag gikk Sandefjord på sitt sjette nederlag på de siste sju kamper i årets eliteserie. Laget fra hvalfangerbyen startet godt med seier mot Odd og uavgjort de to første kampene, men etter det er det altså blitt med de tre poengene mot Aalesund.

Med sju poeng ligger de som nummer 14 på tabellen.

Etter å ha stått med kun ett poeng etter de tre første kampene fikk Eirik Horneland sparken som trener for trønderne. Etter at assistent Trond Henriksen tok over skuta har det gått bedre for Rosenborg med fire seiere og to uavgjortresultat. Til tross for at de tidvis har visst godt spill har de derimot ikke imponert stort.

Det gjorde de heller ikke mot Sandefjord søndag.

– Vi ble bedre i andre omgang helt fram til vi scorer. Vi har kontroll, men når de scorer blir vi litt redd og de kunne fort scoret, sa trener Trond Henriksen til Eurosport etter kampen.

Kommende søndag møter Sandefjord Mjøndalen borte, mens Rosenborg reiser til Haugesund.

(©NTB)