Zachariassen matchvinner for RBK mot Glimt

Kristoffer Zachariassen viste seg fram i Rosenborg-drakten ved å score kampens eneste mål i lørdagens treningskamp mot Bodø/Glimt i Trondheim.

Kampen ble spilt på Rosenborgs treningsbane Skoglund like ved selve Lerkendal med verken publikum eller presse til stede.

Zachariassen var blant de store overgangene i Fotball-Norge i vinter da han kom til RBK fra Sarpsborg 08. Lørdag var 26-åringen fint på plass foran mål og headet ballen inn på innlegget fra Samuel Adegbenro etter sju minutter.

Rosenborg hadde mest å fare med og syntes å ha god kontroll gjennom det meste av kampen. De hadde ved siden av scoringen fem-seks gode muligheter til å øke ledelsen sin.

Gjestene fra Bodø klarte ikke å spille seg til særlige sjanser før Victor Boniface traff stanga ni minutter før slutt. På overtid var Ola Solbakken nær scoring, men André Hansen reddet avslutningen fra kort hold.

Det ble etter hvert mange bytter på begge lagene. Blant andre fikk Filip Brattbakk, sønnen til den gamle måltjuven Harald Martin Brattbakk, med seg det siste kvarteret av kampen. Men tempoet og kvaliteten på spillet forsvant etter hvert som kampen nærmet seg slutten.

Godset-seier

Tidligere på dagen vant Strømsgodset 2-1 over naboen Mjøndalen i den første treningskampen i norsk fotball etter koronapausen.

Strømsgodsets Herman Stengel tok det første sparket på ballen siden koronaviruset satte en stopper for oppkjøringen og senere satte sesongen i pause. Noen få treningskamper ble gjennomført fram til stoppen i midten av mars.

Kampen på kunstgresset på Marienlyst ble spilt over 2 x 35 minutter og bar preg av å være treningskamp. Det var spillemessig jevnt, mye innsats, men lite finspill. Begge lagenes trenere, Strømsgodsets Henrik Pedersen og Mjøndalens Vegard Hansen, kan være glade for at det fortsatt er drøye to uker til eliteseriestart. Det er mye å ta tak i hos begge lagene.

Janis Ikaunieks gjorde 1-0 for vertene med en heading etter drøye kvarteret på en corner. Sondre Liseth utlignet til 1-1 tre minutter ut i annen omgang etter litt dårlig kommunikasjon mellom forsvarer og målvakt.

Simen Hammershaug gjorde det meste riktig da han gjorde 2-1 etter 53 minutter. Det ble kampens siste scoring.

Sarpsborg best

Odd tok imot Sarpsborg i Skien. Det meste synes å gå hjemmelagets vei etter at Kachi hadde scoret etter et snaut kvarter. Han trakk seg fri inne i 16-meteren og satte ballen i hjørnet bak Sarpsborgs målvakt David Nilsson.

Det var likevel gjestene fra Sarpsborg som hadde det meste av spillet og klarte å skape litt mer enn Odd i varmen. Lønn for strevet fikk de ti minutter før slutt da Nicolai Næss å sette inn utligningen for sarpingene.

Målet ga spillerne nye krefter for de klarte å holde ballen oppe høyt på Odds banehalvdel. Fem minutter før slutt ble Jørgen Strand Larsen felt på vei igjennom av Sondre Rossbach, og Alexander Jacobsen satte straffen i mål.

Haugesund har kommet lengst

Haugesund synes å ha kommet lengst i forberedelsene sine seriestart. FKH og finske Benjamin Källman var i hvert fall hakket hvassere enn gjestene Brann i lørdagens treningsoppgjør som endte 3-0.

Innlednings handlet det meste om FKH, og det første målet kom da Källman avsluttet et flott angrep med å sende ballen i mål etter tolv minutter. Branns sisteskanse Eirik Holmen Johansen havnet på mellomdistanse og finnen lobbet ballen enkelt i mål.

Finnen, som er på utlån fra Inter Turku, fra var nok en gang framme etter 21 minutter da laget holdt presset inne i Brann-forsvaret etter en corner.

Etter den friske åpningen i 1. omgang jevnt seg etter hvert ut. Ni minutter etter pause var det igjen duket for scoring for hjemmelaget. Kevin Martin Krygård dukket opp inne i feltet og gjorde 3-0 på lekkert vis.

Brann var uvanlig tamme i sitt angrepsspill. Det var mye som skurret, men Erlend Hustad burde helt klart ha scoret da han nærmest alene foran mål headet ballen like utenfor.

Eliteserieklubbene har kunnet trene med full kontakt siden 11. mai, og torsdag denne uken ble det klart man også kan spille treningskamper. Eliteserien starter 16. juni.

(©NTB)