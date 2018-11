Zachariassen spiller ikke mot Malmö

Sarpsborg må klare seg uten Kristoffer Zachariassen i torsdagens viktige oppgjør i europaligaen mot Malmö. Han er ute med brudd i skulderen.

Zachariassen er med til Sverige, men ifølge Sarpsborgs assistenttrener Tom Freddy Aune spiller han ikke.

– Kristoffer er ute med brudd i skulderen. Han har vært viktig for oss i tidligere kamper i Europa, men nå må andre stå fram. Han har hatt en viktig rolle på laget og stått for det Sarpsborg har blitt kjent for, sier Aune til NTB.

Sarpsborg har hatt en tung høstsesong i Eliteserien, men sikret fornyet billett til neste års sesong etter uavgjort mot Vålerenga i forrige serierunde. Klubben har fortsatt en teoretisk mulighet til å kapre 5.-plassen, men med den plassen berget kan de fokusere på europaligaen og torsdagens oppgjør mot Malmö.

Begge lag står med fire poeng på tre kamper. Belgiske Genk leder tabellen med seks poeng, mens Besiktas ligger på sisteplass med tre poeng.

Nærmere 18.0000 billetter er solgt i forkant av kampen.

Slet på kunstgresset

Malmös svenske stjerne Markus Rosenberg tror laget vil løfte seg i hjemmekampen.

– Vi vil være betydelig bedre med ball enn vi var i Sarpsborg. Der var vi ikke trygge med ballen i det hele tatt, og det var vanskelig å spille fotball. Underlaget hadde stor betydning, sier han til sydsvenskan.se.

Kampen på Sarpsborg stadion ble spilt på kunstgress hvor balltempoet var betydelig høyere enn hva det svenske laget var vant med. Den kampen endte 1-1 etter en meget god forestilling av Sarpsborg.

– Vi har vært gode på gress denne sesongen vi også, så det tror jeg ikke vil by på noe problemer. Men vi må forvente oss et enorm trykk fra hjemmefansen, men det er langt fra umulig (å vinne), sier Aune.

Bra forberedt

– Har dere forberedt dere annerledes?

– Selv om det er relativt kort vei til Malmö så har vi forberedt oss som vanlig når vi har vært ute i Europa. Vi må være oss selv som vi har vært i de tidligere kampene i europaligaen, sier assistent Aune.

Etter kampen var Malmö-trener, ikke ukjente Uwe Rösler, klar på hva som må forbedres før returoppgjøret.

– Sarpsborg satte press og vant dueller, og da vinner man selvtillit. På det området må vi forbedre oss til neste match, sa han til Malmös nettside.

Etter torsdagens kamp har Sarpsborg igjen Besiktas hjemme og Genk borte i gruppespillet i Europa League.

(©NTB)

Mest sett siste uken