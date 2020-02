Zahid scoret da Panathinaikos kom tilbake på vinnersporet

Ghayas Zahid dro seg fint fri og scoret enkelt da Panathinaikos vant 3-1 mot Panaitolikos i gresk toppserie søndag.

40 minutter ut i kampen fikk Zahid ballen inne i boksen etter en kort cornervariant og da var nordmannen iskald. Han dro seg enkelt forbi sin oppasser med en skuddfinte, før han like lett satte ballen til side for målvakten og i mål.

Panathinaikos hadde allerede tatt ledelsen ved Georgios Vagiannidis, og i 2. omgang fulgte det tidligere Manchester United-talentet Federico Macheda opp da han satte inn 3-0 på straffespark.

Abiola Dauda fikk scoret et trøstemål for bortelaget på overtid, men Zahid og Panathinaikos kunne juble for 3-1-seieren som er lagets sjette seier på de sju siste ligakampene.

Det er likevel 20 poeng opp til rival og serieleder Olympiakos på tabellen. Omar Elabdellaouis lag vant hele 4-0 mot Panionios lørdag.

