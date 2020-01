Zajac toppscorer etter to nye mål da Oilers slo Vålerenga

Stavanger Oilers lå under mot Vålerenga i eliteserien i ishockey tirsdag, men vant til slutt 4-2. Mye takket være en meget god Nolan Zajac.

Vålerenga tok ledelsen etter et snaut kvarter, men etter to mål og en assist av Nolan Zajac, vant Oilers sin niende kamp på rad.

Med tre nye poeng i dag har Zajac nå 51 poeng denne sesongen, som er flest i eliteserien. Akkurat det tenker ikke canadieren så mye på.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men laget gjør det bra og det er det viktigste, sa den canadiske storscoreren til TV 2 før 3. periode.

Stavanger-laget ligger nå 22 poeng foran Storhamar på tabellen og er like ved å sikre førsteplassen i grunnserien i eliteserien.

Kontroversiell tominutter

Gjestene fra Oslo åpnet best og akkurat i det Oilers ble fulltallige et snaut kvarter ut i kampen, smalt Thomas Olsen inn sitt første mål for dagen.

Oilers klarte ikke helt å orientere seg etter å ha overlevd undertallsspillet uten å slippe inn og da kunne Olsen skyte Vålerenga i ledelsen.

Vålerenga var disiplinerte og holdt seg unna både baklengsmål og utvisninger, men seks minutter ut i 2. periode fikk Jonas Oppøyen en utvisning for hekting. Oslo-gutten var langt fra fornøyd og fikk i tillegg ti minutter for usportslig opptreden.

Kveldens første overtallsspill utnyttet Stavanger, som utlignet ved Zajac. Samme mann la på til 2-1 med et frekt skudd fra veldig skrå vinkel snaue fem minutter etter utligningen.

Tomålsscorer Olsen

Ledelsen til Stavanger varte ikke lenger enn to minutter, da Thomas Olsen nok en gang fikk pucken i mål. Andreas Stene forserte fra eget forsvar før han sendte pucken mot Olsen som styrte inn utligningen med skøyta.

Dommerne kikket på scoringen, og godkjente målet ettersom Olsen bare geleidet pucken inn uten å sparke den.

Det var likevel Stavanger som trakk det lengste strået. Nok en gang kom scoringen i overtall og nok en gang var Zajac involvert.

Canadieren spilte til Daniel Kissel som skjøt mellom beina på Steffen Søberg som ikke klarte å holde pucken ute.

Tre minutter senere var seieren et faktum da Gregory Mauldin scoret, nok en gang i overtallsspill for Stavanger.

Vålerenga gikk dermed på sitt andre tap på rad og ligger på femteplass med 56 poeng.

(©NTB)