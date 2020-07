Zenit vant den russiske cupen – knuste trofeet

Like etter at Zenit St. Petersburg kunne juble for cuptrofé etter 1-0-seier over Khimki, mistet kaptein Branislav Ivanovic trofeet og knuste glasslokket.

Artjom Dzjuba scoret vinnermålet på straffespark i det 84. minutt, noe som gjorde at Zenit vant både serien og cupen for første gang siden 2010. Spillere og klubbmedlemmer jublet og feiret bragden etter kampen, før den tidligere Chelsea-forsvareren mistet trofeet i gresset og knuste glasslokket. Klubben beklaget hendelsen på Twitter. – OK, så dere har vel alle nå hørt at vi klarte å miste og ødelegge det russiske cuptrofeet, og vi vil bare si unnskyld!, skriver klubben. Zenit var suveren i eliteserien og ble seriemester med 15 poeng til gode på sølvlaget Lokomotiv Moskva. (©NTB)