Zidane bekrefter: Ødegaard med i troppen mot Real Sociedad

På lørdagens pressekonferanse bekreftet Real Madrid-trener Zinédine Zidane at Martin Ødegaard er friskmeldt og med mot Real Sociedad søndag.

– Ødegaard er klar, sa Zidane på pressekonferansen lørdag.

Dermed kan Ødegaard få spilletid i sesongens første ligakamp mot Real Madrid, mot gamlelaget Real Sociedad.

Ødegaard har slitt med jumpers knee i lengre tid, og nylig var han også litt småsyk.

– Han har vært uheldig og vært litt småsyk de siste par dagene. Han er testet mange ganger og er koronafri, sa onkelen Thomas Ødegaard til NTB mandag.

Mangler flere spillere

Likevel er han klar til dyst søndag, ifølge franske Zidane.

Real Madrid-trener Zidane må sette sammen et lag uten flere sentrale spillere til søndagens kamp mot Real Sociedad. Marco Asensio, Isco og Eden Hazard er alle uaktuelle. Lucas Vasquez og Eder Militao er usikre kort.

Den spanske storklubben spilte ikke da mange av La Liga-kollegene serieåpnet sist helg. Ødegaards arbeidsgiver er én av flere klubber som ble innvilget en ekstra uke med sommerpause.

Ifølge den spanske storavisen AS har Ødegaard imponert på treningsfeltet for Real Madrid under oppkjøringsperioden.

AS skriver at nordmannen har vært så god på trening at både hovedtrener Zinedine Zidane og de andre spillerne for lengst har akseptert ham.

- Han har gjort litt av et inntrykk, skriver AS.

Forrige kamp i 2016

Ødegaard ble hentet til Real Madrid i 2015, 16 år gammel. Han fikk debuten sin i La Liga for Real Madrid samme år. Han har også spilt én cupkamp for Los Blancos. Den kom i november 2016, da han spilte hele kampen mot Cultural Leonesa.

Forrige sesong var han utlånt til Real Sociedad. I sommer ble det klart at Real Madrid hentet nordmannen tilbake til den spanske hovedstaden, og 21-åringen ble en del av stallen til gigantklubben.

Ødegaard har fått draktnummer 21 i Real Madrid.

