Zidane i karantene

Zinedine Zidane må holde seg unna Real Madrid-spillerne.

Det er spanske AS som torsdag skriver at de har fått bekreftet at Real Madrid-treneren har vært i nærkontakt med en koronasmittet person.

Det har nå ført til at Zidane er blitt satt i karantene.

Avisen skriver samtidig at franskmannen føler seg bra og ikke skal ha noen symptomer.

Zidane avventer nå prøvesvar for å finne ut når han kan returnere til treningsfeltet igjen. Viser prøven seg å være negativ, så er det LaLiga som vil bestemme om franskmannen umiddelbart kan returnere til laget sitt eller om han må fortsette å være i isolasjon, skriver AS.

Det er ventet at Zidane vil få svar på sin koronaprøve allerede torsdag kveld. I mellomtiden må han holde seg isolert.

Real Madrid skal etter planen møte Osasuna borte førstkommende lørdag.

