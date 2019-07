Zidane med oppsiktsvekkende Bale-uttalelser

- Jeg har ikke vist noen lite respekt, spesielt ikke Gareth Bale, sier en frustrert Zinedine Zidane.

Real Madrid-manager Zinedine Zidane skapte stor oppsikt da han etter lørdagens treningskamp mot Bayern München uttalte seg om framtiden til Gareth Bale.

Ifølge franskmannen var waliseren satt ut av kamptroppen da klubben forsøkte å selge han. Det ville også være «best om han dro i morgen» skal Zidane ha sagt på pressekonferansen, ifølge Marca.

Nå har den tidligere legendariske spilleren nok en gang tatt bladet til munnen.

- Jeg har ikke vist noen lite respekt. spesielt ikke Gareth (Bale, journ.anm). Jeg sa at klubben jobber med å få solgt han, ikke noe annet, sa Zidane i et intervju i forkant av onsdagens treningskamp mot Arsenal.

- Bale ville ikke spille

Det skriver NDTV Sports, som også karakteriserer Real Madrid-trenerens svar som frustrert.

Men Zidane var ikke ferdig der og kom med nok en kruttsalve i retning av spilleren som avgjorde Champions League-finalen i 2018, med blant annet et utrolig brassespark.

- Forleden dag i garderoben (før Bayern München-kampen, journ.anm), skiftet ikke Gareth. Han ville ikke fordi klubben forhandler for å få solgt han, sa han.

I AKSJON: Det har blitt få ganger Gareth Bale har kunnet ikle seg den famøse Real Madrid-drakta siden Zinedine Zidanes inntreden. Her fra en kamp mot Getafe i april. Foto: Bernat Armangue (AP)

Uttalelsene kommer i etterkant av at Bales agent, Jonathan Barnett, kalte Zidane for en «skam». Agenten siktet spesielt til Zidanes kommentarer om at en Bale-overgang i nær framtid «ville være av alles interesse».

- Han viser ingen respekt til en spiller som har gjort så mye for Real Madrid, raste Barnett til AFP, ifølge Marca.

Fryst ut

Bale har blitt fryst ut av Madrid-laget helt siden Zidane tok over Real for andre gang tidligere i vår.

Waliseren har hjulpet klubben til en spansk serietittel og fire Champions League-titler siden ankomsten hans fra Tottenham for seks år siden.

Etter Zidanes gjeninnsettelse spilte Bale 90 minutter i kun tre av de resterende elleve kampene av sesongen.

- I dag er han en Real Madrid-spiller, sa Zidane videre og la til at vingen kom til å trene med laget mandag kveld.