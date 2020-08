Zidane med oppsiktsvekkende uttalelse om Bale

Real Madrid-trener Zinedine Zidane hevder Gareth Bale ikke vil spille fredagens Champions League-møte med Manchester City.

Mange hevet øynebrynene da Real Madrid presenterte troppen som møter Manchester City i Champions League fredag.

Gareth Bales navn var nemlig ikke å se blant spillerne Zinedine Zidane hadde plukket ut til returmøtet, etter at Manchester City vant 2-1 i Madrid.

Zidane: - Han ønsket ikke å spille

På pressekonferansen dagen før åttedelsfinalen, kommer Zidane med oppsiktsvekkende opplysninger om situasjonen.

- Mye har blitt sagt, men det er et respektfullt forhold mellom klubb og spiller, men alt jeg kan si er at han ikke ville spille. Resten er mellom meg og ham, sa Zidane.

Bale har tidligere denne sesongen fått krass kritikk for oppførselen sin på Real Madrid-benken, men Zidane fastholder at det ikke er noe problem med waliseren.

- Bale har ikke skuffet meg. Jeg kommer ikke til å fortelle dere noe. Dette er det tredje spørsmålet om Gareth. Jeg fortalte dere nettopp hva som skjedde, sa Zidane.

Lover en god kamp

Real Madrid-treneren har på ingen måte gitt opp håpet om kvartfinale, til tross for et vanskelig utgangspunkt før møtet med Pep Guardiola og co.

- Jeg vet ikke hva som kommer til å skje i morgen. Det jeg kan fortelle dere, er at det kommer til å bli en bra fotballkamp mellom to veldig gode lag, sa han.

Laget som kommer seirende ut av oppgjøret, møter Juventus eller Lyon i kvartfinalen i Champions League.

Atalanta, PSG, Leipzig og Atletico Madrid er allerede klare for kvartfinale.