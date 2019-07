Real Madrid-manageren vil kvitte seg med Gareth Bale så fort som mulig.

Real Madrid gikk på et 3-1-tap mot Bayern Munchen i lørdagens International Champions Cup-kamp på NRG Stadium i Houston, Texas.

Den spanske storklubben mønstret et sterkt lag på banen i USA, men var ikke i nærheten av å slå den tyske mesteren. Det var dog én mann som manglet i Real Madrid-troppen.

Gareth Bale var utelatt fra troppen av trener Zinedine Zidane. Etter kampen var franskmannen overraskende ærlig i møte med pressen. Den spanske avisen Marca rapporterer fra pressekonferansen i etterkant av oppgjøret i USA.

- Bale var satt ut fordi klubben forsøker å selge han. Det hadde vært best om han dro i morgen, sa Zidane på pressekonferansen etter kampen.

Den franske manageren var klinkende klar på at klubben har beslutninger som må gjøres for å fornye klubben, og ta Real Madrid tilbake til gamle høyder.

- Det er ikke noe personlig. Jeg har ikke noe imot Bale, men jeg må gjøre noen valg. Det kommer en tid der det er tid for endring og det er bra for alle parter å skilles.

- Å forlate klubben er en avgjørelse som er opp til treneren og også spilleren, som kjenner til situasjonen, sa Zidane.

- Vi jobber med det

Bale har vært ryktet bort fra Real Madrid over en lengre periode. Zidane har også tidligere gitt uttrykk for at waliseren ikke er med i hans planer for å gjenreise hovedstadsklubben.

NOE Å TENKE PÅ: Gareth Bale er ikke lenger ønsket i Real Madrid. Foto: Joe Giddens (Pa Photos)

Bale fikk til tider fansen imot seg forrige sesong og ble ved flere anledninger pepet på av hjemmesupporterne. Blant annet i 2-1-seieren mot Eibar.

Klubber som Manchester United, Bayern Munchen og gamleklubben Tottenham er lag Bale har blitt koblet til de siste månedene. Også Kina har blitt nevnt som et mulig stoppested. Nå kan det se ut til at 30-åringen er nødt til å finne seg en ny arbeidsgiver kommende sesong.

Ifølge Evening Standard fikk Zidane spørsmål om noe kan skje snart.

- Han ble ikke tatt ut fordi klubben jobber med kvitte seg med han. Vi får se hva som skjer de neste dagene. Klubben (Real Madrid) snakker med klubben som vil ha han og det er det vi jobber med, svarte Zidane.

Bale har tre år igjen av kontrakten med Real Madrid og han har bidratt til at klubben har vunnet Champions League hele fire ganger i hans periode i klubben.

- Situasjonen vil endres. Jeg vet ikke om det vil skje innen 24 eller 48 timer, men det vil skje noe. Det vil være en god ting for alle, avsluttet med Zidane etter 3-1-tapet mot Bayern Munchen.

Opprydning

Real Madrid er ute etter å revansjere en svak fjorårssesong der klubben endte på en skuffende tredjeplass på tabellen. Hele 19 poeng bak erkerivalen Barcelona.

President Florentino Perez har hentet inn navn som Eden hazard, Luka Jovic, Eder Militao og Ferland Mendy for å få fart på Real-skuta igjen.

I tillegg spekuleres det fremdeles i at Paul Pogba er sterkt ønsket av Zidane. Manchester United-stjernen skal ikke være avvisende til en overgang til Madrid.

Real Madrid reiser videre til Maryland for å spille mot Arsenal i International Champions Cup 24.juli.