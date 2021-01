Özils Arsenal-mareritt kan gå mot slutten

Mesut Özil er Arsenals best betalte spiller, men har ikke spilt for klubben siden mars. En avgjørelse rundt framtiden hans kan komme om kort tid.

Arsenal-manager Mikel Arteta sier ifølge Daily Mail at det vil komme en løsning i løpet av de neste dagene. Men han vil ikke la playmakeren gå om en avtale ikke føles rett for klubben.

– Jeg vet ikke hva som vil skje. Nå er han fri til å forhandle med andre klubber. Vi skal diskuterte internt hva som er best for ham i nærmeste framtid, sa Arteta torsdag.

– Hvis det kommer en avgjørelse denne måneden, er det fordi det er bra for begge parter. Hvis det blir tilfellet, vil vi gå videre med det. Hvis ikke vil han fortsette her, sa Arteta.

Høy lønn

Özil har ikke spilt for Arsenal siden 7. mars. Den dagen var han på banen i 89 minutter mot West Ham. Tyskeren tjener ifølge britiske medier 350.000 pund i uka, som tilsvarer 4 millioner kroner. Det gjør ham til en av Premier Leagues best betalte spillere.

Arteta fikk spørsmålene fra pressen om Özil har spilt sin siste Arsenal-kamp i forbindelse med FA-cupmøtet mot Newcastle kommende helg.

Daily Mail skriver at tyrkiske Fenerbahçe og flere klubber i USA, blant dem DC United, er interessert i 32-åringen.

Özil forlenget kontrakten med Arsenal i 2018. Den utløper i sommer.

– Virkelig skuffet

I oktober ble det klart at Özil ikke var med i Arsenals Premier League-tropp for resten av sesongen. Han ble også utelatt fra London-lagets tropp til europaligaen.

– Jeg er virkelig skuffet over at jeg i øyeblikket ikke har blitt registrert til Premier League-sesongen. Da jeg signerte kontrakten min i 2018, forpliktet jeg meg til å være lojal mot klubben jeg elsker, Arsenal, og det gjør meg trist å se at dette ikke gjengjeldes, skrev Özil på sin Twitter-konto da.

Özil var også uvillig til å godta et lønnskutt kort etter koronautbruddet i vår. Han har senere forklart i et intervju med The Athletic at han mener lønnskuttene ble hasteinnført uten noen god forklaring.

