Zinckernagel og Hauge ustoppelige da Glimt slo Brann

Brann forsvarte seg godt mot Bodø/Glimt, men kvaliteten til Philip Zinckernagel og Jens Petter Hauge sørget til slutt for 3-1 til eliteseriens topplag.

Kåre Ingebrigtsens Brann imponerte i første omgang og kunne faktisk gått opp i ledelsen hjemme mot Bodø/Glimt, men i 2. omgang viste bortelaget hvorfor de mest sannsynlig kommer til å vinne Eliteserien.

Anført av Zinckernagel og Hauge ble det til slutt veldig komfortabelt for Glimt etter at Zinckernagel fikk hull på byllen rett etter pause.

Thomas Grøgaard kunne sette inn et trøstemål for Brann, som tross 1-3-tapet hevet seg fra 1-5-tapet for Vålerenga i forrige serierunde.

For Glimt fortsetter ferden mot et suverent seriegull etter at Molde nok en gang tapte lørdag. Med 3-1-seieren er Bodø-laget nå hele 16 poeng foran serietoeren på tabellen. I tillegg skal serielederne prøve å avansere i europaligakvalifiseringen kommende uke.

Torsdag venter fotballstorheten Milan på San Siro. Søndag møter Glimt et formsterkt Vålerenga hjemme i Bodø. Samme dag spiller Brann mot Kristiansund.

