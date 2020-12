Zinckernagel: – Watfords totalpakke passet meg best

Philip Zinckernagel har signert for Watford. Dansken er meget fornøyd og sier til TV 2 at den engelske klubbens totalpakke passet ham best.

– Til nå har alt vært perfekt. Fasilitetene og alt er topp, topp klasse, sier han til TV 2 på telefon fra England. Interessen for dansken har vært stor etter pangsesongen hans i Bodø/Glimt, med 19 mål og 18 assist på veien mot seriegull og kåring til årets spiller i Eliteserien. Det kom bud fra klubber i Tyskland, Spania og Tyrkia, men han endte i engelsk mesterskapsserie. – Watford er en stor klubb med høye ambisjoner. Da jeg så totalpakken var det en «no-brainer», sier han. – Jeg har fått plass i garderoben, trent med fysioterapeutene og fått møtt mange i klubben. På årets første dag gjennomfører han sin første trening med klubben som feirer nyttår på femteplass i mesterskapsserien. Det er fire poeng opp til opprykksplass. Zinckernagel er på utløpende kontrakt og bytter dermed klubb uten overgangssum. (©NTB)

Nasjonal toppliga

