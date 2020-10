Ziyech matchvinner i sin første Premier League-kamp fra start

Hakim Ziyech, som kom fra Ajax for 450 millioner kroner, står med to mål etter to kamper fra start for Chelsea.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

BURNLEY - CHELSEA 0-3: Chelsea klatrer opp på fjerdeplass i Premier League etter en overbevisende 3-0-seier borte mot Burnley lørdag. Haim Ziyech, Kurt Zouma og Timo Werner scoret målene for Frank Lampards mannskap. Les også: Tror Solskjær bløffer: - Jeg tror han angrer på kjøpet Første siden Diego Costa Ziyech, som har vært ute med skade i høst, startet en Premier League-kamp for første gang og leverte til de grader varene med både scoring og målgivende pasning. Marokkaneren scoret også i sin første Champions League-start for Chelsea i midtuka, og er dermed den første Chelsea-spilleren som scorer i begge sine to første kamper for klubben siden Diego Costa gjorde det i 2014. Målscorer og servitør Ziyechs første Premier League-scoring kom etter et flott Chelsea-angrep på høyresiden. Ballen ble lagt ut igjen til marokkaneren, som banken inn 0-1 i det nærmeste hjørnet. Les også: Norsk keeper koronasmittet Chelsea dominerte banespillet stort, og Burnley fikk knapt låne ballen i den første omgangen. Gjestene måtte imidlertid vente til andre omgang på mål nummer to. Det kom etter 63 minutters spill da en Mason Mount-corner fra høyre fant hodet til Kurt Zouma, som stanget inn 0-2. DRØMMEDEBUT: Hakim Ziyech har fått en drømmestart på sin Chelesa-karriere. Foto: Alex Pantling (Reuters) Etter 70 minutter var det Timo Werner sin tur til å tegne seg på scoringslisten. Reece James brøt en fæl tversoverpasning og dyttet ballen videre til Ziyech. Han fant sin tyske lagkamerat, som kom inn fra venstre, la ballen til rette og bredsidet inn 0-3 i det lengste hjørnet. Neste oppgave for Frank Lampards menn blir nå hjemmemøtet med Rennes i Champions League onsdag. Deretter står Sander Berge og Sheffield United for tur neste helg.