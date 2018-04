Zlatan: - Sjansene for å se meg i VM er skyhøye

Har fått en pangstart i amerikanske MLS.

Zlatan Ibrahimovic vekker oppsikt på Twitter. Den svenske superstjernen har igjen hintet om at han gjerne setter seg på flyet når det svenske landslaget drar til VM-sluttspillet i Russland.

- Sjansene for å se meg i VM er skyhøye, skriver supersvensken på sin Twitter-konto søndag ettermiddag. Svensken følger ikke opp meldingen med noen form for bekreftelse eller forklaring.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018