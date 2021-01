Zlatan avviser at Lukaku-melding var rasisme

Zlatan Ibrahimovic har tatt til sosiale medier for å forklare seg etter tirsdagens krangel med Inter-stjernen Romelu Lukaku.

I en Twitter-melding understreker den svenske Milan-spissen at han ikke driver med rasisme.

«I Zlatans verden er det ikke rom for rasisme. Vi er alle samme rase, vi er alle likeverdige. Vi er alle spillere, noen bedre enn andre», skriver Ibrahimovic.

I tirsdagens Milano-oppgjør fikk både han og Lukaku gult kort etter å ha slengt krasse ord til hverandre. Zlatan ba Lukaku gjentatte ganger om å «gå og gjøre voodoo-dritten» sin.

Det spekuleres i at det var en henvisning til en uttalelse fra Everton-eier Farhad Moshiri. Han hevdet at Lukaku hadde fått melding gjennom voodoo om å forlate Everton til fordel for Chelsea i 2017, noe Lukaku har avvist.

Ifølge TV 2 svarte Inter-spissen Zlatan med en grov fornærmelse av seksuell art.

