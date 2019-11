Zlatan blir deleier i Hammarby: - Vil bli best i Skandinavia

Den svenske superstjernen kjøper en fjerdedel av Allsvenskan-klubben.

- Jeg skal hjelpe Hammarby å bli best i Skandinavia, sier han i et intervju med Aftonbladet der han altså bekrefter at han går inn på eiersiden i den svenske toppklubben.

Nyheten vekker oppsikt i Sverige, der den har slått ned som en bombe.

- Det er en sensasjon, mener Simon Bank i Aftonbladet.

Zlatan Ibrahimovic er glad i kryptiske meldinger, og ofte skal man ikke legge for mye vekt på det som kommer.

PR-stunt

Derfor var det flere som tok tirsdagens Instagram-post med en klype salt. Da la den klubbløse profilen ut en video med bilde av en Hammarby-drakt med Ibrahimovic på ryggen.

I Sverige ble det rykteflom med en gang, men overfor Aftonbladet røper Zlatan bakgrunnen:

Han kjøper en fjerdedel av Hammarby og blir medeier i klubben.

Spissen innrømmer nå at tirsdagens Instagram-post var nøye planlagt.

- Jeg er enig med teamet fra Hammarby og AEG om å gjøre denne greia så global som mulig. Vi skulle synes over hele verden. Ikke bare i Sverige, men over hele verden. Alle skal vite hvem Hammarby er, og når man ser logoen skal man forstå at det er Hammarby, sier superstjernen.

Amerikanske Anschutz Entertainment Group, AEG, eide opprinnelig 47 prosent av aksjene i Hammarby Fotboll. AEG eier også Los Angeles Galaxy i MLS som Zlatan Ibrahimovic forlot i vinter.

Nå kjøper Zlatan 50 prosent av AEG Sveriges aksjer og eier dermed en fjerdedel av Hammarby.

På spørsmål fra Aftonbladet om hvordan dette ble til, svarer han:

- Jeg har jo spilt i Galaxy og fått en bra relasjon med folkene fra AEG. Da fikk jeg denne muligheten, og det kunne jeg ikke takke nei til. Ikke til mennesker som er så glade i business. Dessuten er jeg allerede lenket til Sverige, og slik ble det, sier han.

- Kommer ikke til å skje

Han legger til at det ikke finnes grenser for hvor store Hammarby kan bli, og at det føles fantastisk å være en del av den grønnhvite klubben.

- Jeg ser frem mot å få jobbe med fotball fra en annen vinkel. Ikke bare på banen, selv om jeg kanskje kan by på noe på banen også, om jeg ikke er for gammel. Men ikke som aktiv spiller, altså. Heller med å hjelpe til på treningsfeltet, om det behøves, sier han.

- Finnes det en mulighet for at du spiller allsvensk fotball for Hammarby?

- Jeg har sagt i ti år at jeg ikke ska spille fotball i Allsvenskan. Det kommer ikke til å skje, slår han fast.

Hammarby havnet på tredjeplass i Allsvenskan denne sesongen.