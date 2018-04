Zlatan får ministerkritikk

Zlatan Ibrahimovics reklamestunt for et spillselskap fortsetter å vekke reaksjoner i Sverige. Også på regjeringsnivå får superstjernen motbør.

I helgen la Ibrahimovic ut en melding på Twitter og skrev «sjansene for at jeg spiller VM er skyhøye». Senere viste det seg å være reklame for et bettingselskap han selv er deleier i.

I et åpent brev til Aftonbladet uttrykte den svenske foreningen for spillproblematikk skuffelse over 36-åringens gamblingengasjement. Zlatan svarte på følgende vis:

– Hele artikkelen burde vært dedikert Svenska Spel (statlig spillselskap).

Ansvar

Tirsdag kastet Sveriges sivilminister Ardalan Shekarabi seg inn i debatten. Han har ansvaret for reguleringen av det svenske spillmarkedet.

– Jeg føler på skuffelse. Dette er en person som inspirerer millioner av mennesker i hele verden, men nå vegrer han å ta ansvar for sine egne handlinger og viser til en annen aktør, sier Shekarabi ifølge Aftonbladet.

– Jeg har hatt ansvaret for dette temaet i tre og et halvt år. Jeg har møtt mange mennesker som det har gått skikkelig ille for. De har satt seg fast i eget misbruk. Det er mennesker av kjøtt og blod, legger han til.

Reelle problemer

– Hvor mye kan man forvente at Zlatan som forbilde skal ta ansvar i slike saker?

– Man behøver ikke være forsker i spillmisbruk for å vite at mennesker har store problemer. Det er bare å slå på TV-en. Det tror jeg Zlatan også gjør.

Svenska Spel har ikke svart direkte til Zlatan de siste dagene.

– Vi har notert Zlatans kommentar om Svenska Spel på Twitter. Han har rett til å gi uttrykk for sine meninger som alle andre. Det er derimot bra at teamet om spillproblemer blir løftet fram, sier Zenita Strandänger i det statlige spillselskapet.

