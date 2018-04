Zlatan fikk USA til å koke etter debuten: - De ville ha Zlatan, så jeg gav dem Zlatan

Hyllestene strømmer inn for den svenske legenden.

Zlatan Ibrahimovic tok USA og Major League Soccer med storm da han presenterte seg selv med to scoringer, og sikret Los Angeles Galaxy 4-3-seieren i debuten mot byrival Los Angeles FC.

Ibrahimovic ankom MLS og Los Angeles Galaxy sent i mars etter å ha blitt frigitt fra sin kontrakt med Manchester United.

Svensken hamret inn sitt første mål i USA med en utsøkt volley fra rundt 35 meter, før han stanget inn vinnermålet like før slutt. Han ble byttet inn i det 70. minutt.

Selv oppsummerte 36-åringen debuten på en måte kanskje oppsummerer Zlatan best.

- Jeg hørte supporterne ville ha Zlatan, så da gav jeg dem Zlatan, sa Ibrahimovic til TV-kanalen Fox Sports etter kampen.

På pressekonferansen fulgte supersvensken opp med å fortelle mer om hvordan han opplevde de første minuttene i amerikansk toppfotball.

- Jeg fikk gåsehud etter den tredje scoringen, og den fjerde var enda mer sinnssyk fordi det betød at vi vant kampen. Etter det tenkte jeg «stopp kampen nå, dette er nok, jeg klarer ikke mer adrenalin, sa Ibrahimovic, som fulgte opp med et sitat i typisk Zlatan-stil.

- Det er nok ikke enkelt, fordi jeg kan se for meg Los Angeles FC, som ledet 3-0 og så taper de 3-4. Det er ikke enkelt. Men hadde de hatt Zlatan, så ville det ha vært omvendt, sa Ibrahimovic.

På sosiale medier var Ibrahimovic' agent, Mino Raiola, kjapt ute med å poengtere viktigheten av Zlatans ankomst for MLS.

- MLS ble nettopp endret til MLZ og triplet i verdi. Alltid stolt av Ibrahimovic, skriver Raiola på sin Twitter-konto.

@MLS just became MLZ with triple value. Always proud of @Ibra_official — Mino Raiola (@MinoRaiola) March 31, 2018

Ibrahimovic var selv kjapp med å svare på den anerkjente agentens melding.

And you brought me for free again https://t.co/pMOlGk5H0C — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 1, 2018

- Og du fikk meg hit gratis igjen, skrev Ibrahimovic, som poengterte at han ble frigitt fra sin kontrakt med United for å signere for Galaxy.

Grant Wahl er en av USAs mest anerkjente fotballjournalister, og han tok hyllesten for Ibrahimovic etter kampen. Han mente at Ibrahimovic' debut vil huskes i lang tid.

Unbelievable. One of the great moments in MLS history. https://t.co/AQIUXbhQq2 — Grant Wahl (@GrantWahl) March 31, 2018

- Utrolig. En av de største øyeblikkene i MLS-historien, skriver Wahl, som også lenker til Ibrahimovic' første scoring i den hvite Galaxy-drakta.

Også Alexi Lalas, som tidligere har spilt og være sportsdirektør i Los Angeles Galaxy, virket stum av beundring av det han hadde sett fra Ibrahimovic.

- Jøjemeg #zLAtan, skrev Lalas på sin Twitter-konto med svensken dominerte for sin nye klubb.

Adam Serrano, også kjent som «The LA Galaxy Insider» la også ut en video av Ibrahimovic etter kampen der klubbens maskotter tilbad Ibrahimovic.

- Vi er ikke verdige, vi er ikke verdige, skrev Serrano at maskotten hadde sagt på sin Twitter-konto.

Også Ola Kamara, Ibrahimovic' nye spisspartner i Galaxy, viste sin beundring for svensken på Instagram.

- Når du opplever magi på nært hold. For å følelse å komme tilbake fra 0-3, skriver Kamara på sin Instagram-konto med en video av Ibrahimovic' scoring.

Markedssjefen i Los Angeles Galaxy var ikke helt sikker på om han hadde opptrådd på korrekt vis under Zlatans debut.

I may or may not have acted slightly unprofessional for a PR stiff on the game-tying and game-winning goal. #ywc #LAGalaxy #zLAtan — brendan hannan (@brendanhannan) April 1, 2018

- Jeg kan ha, eller ikke ha oppført meg noe uprofesjonelt for en PR-stiving på scoringene som utlignet og vant kampen (begge Zlatans mål), skrev Brendan Hannan på Twitter.

Og de er overhode ikke de eneste. Det kan se ut til at Zlatan-galskapen virkelig har nådd sin høyde i Los Angeles. Flere supportere viste nemlig sin fryd over svenskens ankomst.

En Twitter-bruker la ut en video fra tribuneplass der han skrev at han «aldri hadde hørt slikt lydnivå på stadion».

I’m been coming to Galaxy games since I was a little kid...I’ve never heard the stadium this loud 😭 #LAvLAFC #zLAtan pic.twitter.com/Cmt1Tx76Zn — Alan (@alanmanziel) April 1, 2018

På sosiale medier raste hyllesten inn fra frelste Zlatanister.

I witnessed Zlatan score a banger today. In person. It was the most beautiful thing I have ever seen. — James (@jamespacheco_) April 1, 2018

I can really watch that zlatan goal over and over again and not get tired of it — Not_human... (@Somethin_else22) March 31, 2018

Zlatan is going to single handed make the MLS relevant — The Tic-Tac Mac (@TicTac_Mac) April 1, 2018

Man, I have been picking my phone up every 20 minutes - just to watch the Zlatan golazo. I am still just in awe. Superhuman. — Pablo Maurer (@MLSist) April 1, 2018

Mest sett siste uken