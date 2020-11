Zlatan flørter med landslaget

Zlatan Ibrahimovic har publisert et bilde i sosiale medier som antyder at han er aktuell for et Sverige-comeback etter over fire års avbrekk.

Den svenske stjernespissen har fylt 39 år, men markerer seg stadig som en av Europas toppspisser for klubblaget Milan. Og det kan virke som at veteranen er sulten på mer. På Twitter har Zlatan publisert et bilde av seg selv iført svensk landslagslagsdrakt og kapteinsbind sammen med teksten «Long time no see». Bildet er raskt blitt forsidestoff i svenske nettaviser. Landslagssjef Janne Andersson skal onsdag ta ut troppen til Sveriges tre kommende landskamper, men ifølge hans kollega Stefan Pettersson er det ikke noe som tyder på at Zlatan kommer med der. – Jeg har ikke sett bildet. Jeg vet ikke hvorfor han legger det ut. Det får dere prate med ham om. Jeg har ingen anelse, sier Pettersson til Expressen. Han legger til at han ikke har hørt noe om at Zlatan har vært i kontakt med forbundet om et mulig comeback. – Nei. Vi kan ikke bruke energi på hva som legges ut i sosiale medier av ulike folk. Vi jobber med landslaget og de kommende kampene i neste uke. Jeg har ingen kommentar til dette. Zlatan Ibrahimovic ga seg med landslagsfotball umiddelbart etter at Sverige røk ut av EM i 2016 i gruppespillet. Han var i mange år landslagskaptein og er tidenes mestscorende med det svenske flagget på brystet. (©NTB)