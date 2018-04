Zlatan flørter fremdeles om VM-spill

Zlatan Ibrahimovic har ikke lagt diskusjonen om sin mulige VM-deltakelse død. I et TV-intervju i USA onsdag sa han klart ifra at han skulle vil VM.

Det var i et møte med talkshow-stjernen Jimmy Kimmel at han fortsatt ymtet frampå om deltakelse i VM-sluttspillet i Russland til sommeren. Intervjuet er lagt ut på Aftonbladet.

– Jeg skal til VM, ja!, svarte Zlatan.

– Skal du dit med knotter under skoene eller med vanlige sko?, spurte Kimmel

– Jeg sier bare at jeg skal til VM. Hvis jeg sier mer, så vil folk bare henge meg, sa Zlatan og gjorde en gest med at hodet hans hang i enden av et tau.

– Et uvanlig ønske hvis de vil se deg spille fotballkamper?

– Et VM uten meg hadde ikke vært noe VM, svarte den svenske stjernen.

Matchvinner

I helgen la Ibrahimovic ut en melding på Twitter og skrev «sjansene for at jeg spiller VM er skyhøye». Senere viste det seg å være reklame for et bettingselskap han selv er deleier i.

Zlatan gikk fra Manchester United til Los Angeles Galaxy i vinter. Han slo ned i Los Angeles med et brak og scoret to mål i debuten, og i helgen ble han matchvinner med kampens eneste mål borte mot Chicago Fire.

– Det er kanskje mye jordskjelv her i Los Angeles. Akkurat nå er det når jeg tripper rundt og spiller fotball, sa Zlatan selvsikkert.

Norske Ola Kamara spiller også i Galaxy.

