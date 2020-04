Zlatan fyrer løs mot Malmö: - Spilte der selv om jeg ikke var velkommen

Den svenske superstjernen mener han ikke skylder Malmö noe som helst - snarere tvert imot.

I disse dager er Zlatan Ibrahimovic tilbake i Sverige der han trener sammen med den svenske hovedstadsklubben Hammarby.

I november 2019 ble det nemlig klart at 38-åringen går inn som deleier i klubben fra Stockholm, hvilket også har gjort at flere spekulerer i hvorvidt superstjernen en dag returnerer til svensk fotball.

Reaksjonene i Zlatans hjemby Malmö har vært mange, og stort sett negative. Blant annet har supportere av Malmö FF, der Zlatan startet sin karriere, revet ned statuen av ham som sto utenfor stadion.

Les også: Haaland og Ødegaard pryder forsidene av spanske aviser

Fyrer løs

I et intervju med svenske Dplay er uansett den nåværende AC Milan-stjernen tydelig på at han ikke skylder gamleklubben noe som helst, og at det heller er de som skylder ham noe:

- Jeg spilte i Malmö og gjorde det selv om jeg ikke var velkommen, selv om jeg ikke var ønsket, selv om de lurte meg på min første kontrakt. Likevel har jeg hjulpet klubben, sier Zlatan i intervjuet, som også er gjengitt av Expressen.

- Jeg har gitt de 100 millioner pluss, da er det ikke vanskelig å bygge opp et lag, sier Ibrahimovic.

Det siste tiåret har nemlig Malmö vunnet fem svenske ligatitler, samt vært ute i Champions League. De regnes blant Skandinavias virkelige supermakter, sammen med FC København fra Danmark.

Nå er Zlatan tydelig på at han ønsker å hjelpe Hammarby oppover i hierarkiet av svensk fotball. Stockholmsklubben har ikke vunnet Allsvenskan siden 2001.

Han er uansett tydelig på at det er mye som er usagt og uoppgjort med de himmelblå fra Skåne:

- Jeg kjenner at jeg har vært snill, altfor snill. En allsvensk klubb som får 100 millioner i disse tøffe tider burde være takknemlig. Med tanke på at man ikke var ønsket, ikke var velkommen og sist i køen, sier Zlatan.

- De som vet, de vet.

Ibrahimovic spilte i Malmö FF mellom 1999 og 2001 før den nederlandske stormakten Ajax hentet ham til Amsterdam.

Den gangen kostet Ibrahimovic litt over 80 millioner svenske kroner. Tre år senere ble Malmö svenske mestre for første gang på 16 år.

Les også: Adebayor: - Jeg gjør som jeg vil

Vandalisert statue

Som nevnt, så vekket det ekstreme reaksjoner i hjembyen da Ibrahimovic' oppkjøp i Hammarby ble bekreftet. Svensken har nemlig 25 prosent eierandel i Hammarby, til tross for sin historie i Malmö.

I november ble det rapportert at supportere hadde satt fyr på Zlatans statue utenfor Malmös hjemmearena. I desember ble nesa til Zlatans statue saget av av supporterne.

Vandaliseringen var komplett i januar 2020 da statuen ble saget ned. Dette var femte gang siden oppkjøpet at det ble rapportert at det var drevet hærverk med Zlatans statue.

Selv lar ikke Zlatan seg pille på nesen over at supportere ikke virker å spesielt fornøyde med ham:

- Jeg synes det er synd, for de som vet, de vet. De vil ha oppmerksomhet, og vil at media skal skrive om det fordi de synes det er kult å holde på med, sier Zlatan.

VANDALISERT: Ved flere anledninger har statuen av Zlatan Ibrahimovic blitt vandalisert. Foto: Johan Nilsson/tt Nyhetsbyrån (NTB scanpix)

- For meg så er dette barnehagenivå. At statuen ikke er der betyr ikke at historie forsvinner, for den er der ennå. Nå finnes det viktigere ting, en statue har ingen betydning i den tiden vi lever i nå, sier Zlatan.

Zlatan har tidligere uttalt at han er usikker på hva fremtiden bringer for ham etter koronakrisen. Han har i teorien kontrakt med AC Milan ut sesongen, men det har tidligere blitt meldt at klubben har en opsjon på å forlenge den.

Blant andre Alexander Axén i svenske Discovery tror at sannsynligheten er stor for at man får se Zlatan tilbake i svenske Allsvenskan, og da i Hammarby-drakt.

Les også - Zlatan må tilbake til Milano og rett i isolasjon